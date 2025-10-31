花逾9千萬買救災便當？ 花縣府澄清：僅4千萬元

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮光復鄉的洪災善後還在持續，但花蓮縣府的救災過程引起許多人關注，縣議員胡仁順昨(30)日發文指出，縣府緊急採購的便當費用，28天高達9100多萬元，相當驚人。不過縣府事後澄清，說議員誤解了，便當費的採購金額是「開口契約」，並非實際花費，實際執行的金額大約4092萬元。花蓮縣議會今日召開定期大會，縣議員張美慧批評縣長徐榛蔚，完全沒有發揮到救災指揮官的功能。

民進黨花蓮縣議員張美慧說：「你說的這個(9100多萬元)是開口契約，就是你要用9100萬的這個經費，這個災害準備金來買便當，不是這樣嗎。」 一上台就抨擊花蓮縣長徐榛蔚，31日花蓮縣議會召開定期大會，聚焦馬太鞍溪堰塞湖洪災專案報告，議員把茅頭指向徐榛蔚，批評他災區指揮官的功能沒有發揮。

民進黨花蓮縣議員張美慧說：「我(義煮團)要熱心地來救災，然後被你花蓮縣政府擋，你花蓮縣政府說，我們要擋義煮團，我們要擋重要機具進來，問題是你(徐榛蔚)指揮官功能沒有發揮。」

花蓮縣長徐榛蔚說：「而我們很遺憾，不斷地，我們被抹黑。」為縣府同仁發聲，徐榛蔚的表情嚴肅，他也不忘喊話在座的議員，定期大會的前一小時，變成徐榛蔚的獨角戲，而底下的議員們虎視眈眈，準備要來好好質詢一番。

全因縣議員胡仁順在臉書PO文質疑，從9月23日到10月20日的28天中，縣府花了9100多萬元的災害準備金，在救災人員的便當餐盒，如果以每個便當100元計算，總共採購超過91萬個便當，每天平均超過3萬2000個便當。

民進黨花蓮縣議員胡仁順說：「這個救災的這一段時間，每一筆公帑，每一筆預算，都應該要花在刀口上。」縣府澄清，強調便當費的採購金額是「開口契約」，不是實際花費，執行的金額大約4092萬元，而針對外界傳言阻擋義煮團，縣府也解釋，已經與許多義煮團體密切合作，提供災民及救災人員食物，呼籲外界理性看待。

