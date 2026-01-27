《花遊記》結緣！李昇基×李洪基首場海外合體 4月高雄開唱票價曝光

韓流音樂圈夢幻級的摯友組合，終於將在同一個舞台上攜手演出！韓國演藝圈代表性的全方位藝人李昇基，將與FTISLAND主唱李洪基強強聯手，於4月4日在高雄流行音樂中心舉辦《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》，為粉絲帶來一場融合友情、實力與音樂熱情的奇蹟舞台。

李昇基（右圖）將與FTISLAND主唱李洪基（左圖）將在4月4日在高流開唱。（圖／SYL TW 提供）

李昇基與李洪基自2017年合作人氣電視劇《花遊記》結緣，從戲中的夥伴關係，發展為能夠分享私下煩惱的演藝圈代表性摯友。此後，兩人分別在音樂與演技領域持續站穩巔峰地位。2025年，兩人共同出演韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，引發熱烈話題。當時演繹的〈疾風街道〉舞台，以爆發力十足的歌唱實力與壓倒性的舞台魅力震撼全場，節目播出後更被譽為「夢幻組合」。

在粉絲殷切期待下，這個願望終於成真了。此次演出不再只是節目中的短暫合作，兩位實力派歌手將攜手現場樂團，從抒情抒懷的抒情歌曲到震撼人心的搖滾樂章，跨越多元曲風，呈獻驚喜的聯手演出，打造一場純粹而熱血的音樂盛宴。

演唱會門票將於2月6日開賣。（圖／SYL TW 提供）

《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》票價分別為搖滾區新台幣6,680元、二樓座位5,880元、三樓座位4,880元、四樓座位3,880元。門票將於2月6日中午13時起，透過年代售票系統正式開賣，更多演出相關資訊可透過主辦單位臉書SYL TW查詢。

