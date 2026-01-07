花錢出國看古蹟！回來卻拆自家文化資產 宜蘭這波操作讓文史界傻眼了

宜蘭縣政府廢止具90年歷史的「舊蘭陽大橋」歷史建築身分，加上日前將頭城工地發現的遺構認定為漂流木，引發文化界強烈批評。文史工作者林正芳6日痛批，宜蘭縣對待文資的態度倒退30年，主政者口喊文化立縣卻「說一套、做一套」，連文化局長都不符地方期待，「文化豈能變酬庸？」前文化局長宋隆全也罕見發聲，直言兩起事件都是「上面」在下指導棋，讓基層背黑鍋承受罵名。

宜蘭縣政府廢止蘭陽舊橋的歷史建築身分，圖右為現今仍通行的蘭陽大橋，圖中為舊橋，圖左為台鐵列車通行的鐵路橋（報系資料照）

蘭陽舊橋橫跨蘭陽溪，是作家黃春明小說《城仔落車》中的地景，承載無數宜蘭人記憶，功成身退後登錄為歷史建築。然而隨著現今通行的「蘭陽大橋」將改建、宜蘭縣政府公告廢止舊橋文資身分，文化團體在文化局外高舉「保存宜蘭文化，搶救蘭陽舊橋」布條請命。文化部更指出縣府處分「疑有違失之虞」、「極為不合理」，但進入宜蘭縣文化局網站查詢，蘭陽舊橋的歷史建築資訊已遭下架。

根據《中國時報》綜合報導，林正芳指出，台灣具有文資身分的舊橋約70多處，宜蘭頭城的大溪橋就是新舊橋並存的例子，蘭陽舊橋對宜蘭的歷史意義相當重大。他批評，宜蘭縣代理縣長林茂盛民國114年中率團赴歐考察文化觀光，卻被諷刺「花錢出國看文化資產，回宜蘭卻拆文化資產」，顯示文化局對待文資的態度大幅倒退。

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地發現一批遺構，宜蘭縣文化局第一時間指為漂流木，引發文化界批評（報系資料照）

另一起爭議事件發生在上月初，頭城一處建築工地發現一批遺構，文化界有人認為可能是古船，但文化局第一時間宣稱是漂流木，讓文化界痛批「粗暴」，經現勘後才改口稱「就木構外型特徵應屬人造物」。林正芳直言「離譜」，表示能理解建商因停工造成損失，但不能先粗糙判定是漂流木，縣府還在文資審議會提案，授權縣府在某些條件下可讓工程先復工，「會有這種提案就足見對文資的不尊重」。

曾在宜蘭縣推動社區總體營造、創辦童玩節並致力文資保存的前文化局長宋隆全，民國109年底退休後現居花蓮，但依然關心宜蘭文化事務。他對兩起爭議事件表示「遺憾」，強調沒有歷史就沒有未來，雖然有《文化資產保存法》作為依據，但公部門在執行面上必須要有更多溝通與協調。宋隆全表示，文化單位要以更細膩的方式解決問題，不要用粗暴方式處理，宜蘭縣開發速度愈來愈快，更要謹慎處理文資議題，但從兩起爭議事件可看出公部門在文資保存上節節敗退，甚至放棄抵抗，「這對宜蘭是一種傷害」。

宋隆全指出，文化部門的領導者要有遠見，基層與操作官僚要更有耐心，並透過機制去處理文資保存，可惜宜蘭縣最近兩起文資保存事件是「上面沒有這個眼光，下面就放爛！」他直言，文化局的基層同仁只能跟著口令走，但發生事情、引起爭議時，「上面卻躲起來，底下人不應該背黑鍋。」他說，林茂盛是工程出身，對文化「沒那麼有心」，呼籲林茂盛多多珍惜、關心宜蘭的文化。

宜蘭縣政府公告廢止蘭陽舊橋歷史建築的文資身分後，文化團體為舊橋請命，在文化局外高舉「保存宜蘭文化，搶救蘭陽舊橋」布條（報系資料照）

宜蘭縣從前縣長游錫堃時期就喊出「文化立縣」，前縣長劉守成也以「宜蘭就是一座博物館」為施政願景，不論成立蘭陽戲劇團、創辦童玩節、促使國立傳統藝術中心落腳宜蘭、興建蘭陽博物館等，都可看見歷任縣長對文化的重視與用心。然而林茂盛民國114年12月舉辦「縣政7年成果」時，縣府洋洋灑灑提及交通、長照等政策，卻對文化二字隻字未提。

文化界質疑，當主政者對文化冷漠，又要基層有何積極作為？不論是廢止蘭陽舊橋的文資身分，或是將頭城遺構認定為漂流木，文化局最大問題就是關閉溝通的橋梁，以專家學者現勘頭城遺構為例，文化局怕消息走漏，拒絕提供協助單位現勘時間與流程，足見其保守、怕事的心態。對於日前在文資審議會的提案，文化局表示，委員建議研議更周延的配套措施後再提送審議。

縣府表示，近年來宜蘭文化局透過保存、活化及推廣，使文化資產能融入民眾生活之中，這也是對文資保存負責任的態度及實質成果的展現，對於蘭陽舊橋議題，縣府希望能創造雙贏，守護民眾的情感記憶及所承載的歷史意義，也要保障人民安全。

