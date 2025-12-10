花錢又傷身！天一愛違規賣「中藥精萃」每盒破萬元 北檢逮人提公訴

即時中心／林耿郁報導

藥還是毒？台北地檢署查出，一家名為「天一愛」的生物科技有限公司，自2022年起，未申請藥品許可證，即在官網、電商平台及實體美妝通路，販售多款主打女性調理的中藥製品，涉嫌販售偽藥，上（11）月正式起訴朱姓負責人，白姓營運長、以及黃姓行銷主管等3人。並聲請沒收166萬多元犯罪所得。

花錢傷身！北檢調查，這家違規的「天一愛本草生物科技有限公司」販售之「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」、「舒孅精萃」、「美妍精萃」等5項產品，主打產後、小產與月經調理，還有中醫師代言宣稱療效，每盒售價破萬元，要求消費者依指定「療程」服用，形同以健康名義綁架、獲取暴利。

案經民眾檢舉後，衛福部鑑定產品成分為中藥「生化湯」及「十全大補湯」等加、減方，依法均屬「藥品」項目，但公司從來不曾向官方申請藥品許可證。

去（2024）年11月份，北市、桃園、苗栗3衛生局聯合稽查該公司倉庫，要求違法產品下架。但朱姓負責人不僅指示員工抗拒稽查，還涉嫌刻意隱瞞製造履歷、倉儲物流，更將官網架設於香港以規避、妨礙追查，持續將商品販售給不知情的消費者。

今年3月份，北檢指揮警方拘提朱姓負責人等3人到案，並搜索台北、桃園多處據點、倉庫等，查扣產品311盒、共14,847包違法產品。上（11）月依違反《藥事法》販賣偽藥罪嫌，正式提起公訴，向法院聲請沒收犯罪所得約166萬元。

檢警查扣違規產品。（圖／刑警大隊提供）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

