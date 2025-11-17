花錢搶票卻看不到偶像 消基會籲訂視線遮蔽規範

各項大型演場會在全台遍地開花，吸引粉絲砸大錢購票朝聖。不過，有消費者高高興興入場準備和偶像一起嗨翻天，卻發現「花了數千元購票入場，卻只能看到舞台後方鐵架、攝影機或LED牆背面」；就算主辦方公告「開演10分鐘內可向工作人員反映並調整座位」，不過當日現場滿場，根本沒座位可以調動，只能退票或原位觀賞，讓消費者滿腹委屈。

依據文化部公告的《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》規定，業者應於票券銷售資訊中載明票價、演出時間、演出地點、座次、節目名稱及「其他應告知消費者之事項」。然而，「視線遮蔽」是否屬於「應告知事項」之一，實務上並無明確定義，也無強制揭露方式。

多數業者雖然在購票頁面以小字備註「部分座位視線受限」、「舞台設計以現場為準」，但並未說明遮蔽比例或具體範圍。消費者在購票前，難以掌握「能否看到主螢幕」、「是否被機器遮擋」、「舞台中段是否有盲區」等實際狀況。

消基會表示，若售票資訊揭示不完整，可能違反《消費者保護法》關於業者應充分向消費者說明商品或服務之使用方法、提供充分和正確資訊，以及致力充實消費資訊讓消費者運用等規定。粉絲購買門票時基於信賴，合理期待所購座位能有正常視野；如果因為資訊不足導致消費者權益受損，應由企業負起賠償之責。

消基會進一步指出，演唱會門票雖屬「藝文表演服務」，但其本質仍為有償消費契約。主辦單位與售票平台應做到「透明資訊、合理補救、公平條件」，以符合《消保法》「資訊揭露義務」及「平等互惠」精神。

因此，消基會呼籲，文化部修訂《藝文表演票券定型化契約應記載事項》，將「視線遮蔽說明」列為強制揭露項目，並要求業者以彩色座位圖標明遮蔽區域比例；若舞台設計變動，應於演出前一定時間前公告，且給予消費者充分時間行使權益，並賦予消費者退票或退款的選擇權；資訊須以文字、圖像並列方式揭露，禁止模糊敘述。

同時，建議文化部和地方政府協調主辦單位，於大型演唱會設置「視線確認櫃檯」，由工作人員及第三方共同判定視線遮蔽情形，若場內尚有空位，應協助更換座位等補救方案。文化部應進一步透過跨部會整合，研擬「大型藝文展演消費爭議評估指引」，建立「舞台設計異動及視線遮蔽揭露標準」，還給消費者公平正常的觀賞環境。

