花錢裝"AI防溺偵測"沒用? 翁溺斃 體育局稱:死角
生活中心／綜合報導
台北市大安運動中心，上個月29號一名83歲老翁在泳池溺斃身亡，但藍營議員揪出毛病，因為這個運動中心三年前才砸重金，引進"AI泳池防溺偵測系統"，體育局長卻說因為老翁發生意外是在角落無法偵測。現在資深媒體人也打臉，這AI系統就是要偵測死角的，如果無法偵測那恐怕就是沒用的東西。
民視新聞周容萱：「台北市大安運動中心，游泳池每早6點就開放，有不少長者都會去游泳，不過上個月29號，卻發生了溺斃意外。」一名83歲老翁，當天中午12點多到泳池游泳，但過程中不明原因溺水，沉在水底下被其他泳客發現，嚇得趕緊報警處理，但警消到場，老翁已經失去生命跡象，送醫搶救後還是宣告不治。但其實事發的大安運動中心，三年前才花錢引進"AI泳池防溺偵測系統"。
台北市大安運動中心日前發生老翁溺斃事件，但三年前才花錢裝AI泳池防溺偵測系統，體育局解釋因為發生於「角落」。（圖／台北市議會）
北市府體育局長游竹萍vs.議員（國）耿葳：「因為他是在角落的地方，沒有相關的發報，這個部份我們也請廠商，去了解一下，怎麼樣去做優化，角落的地方，他們的設備偵測不到，這什麼系統啊。」連藍營自家議員都揪出問題所在，用AI系統來輔助人工救生員，卻還是發生憾事，資深媒體人也狠狠打臉體育局的"角落之說"。
資深媒體人汪潔民打臉，這個偵測系統就是要測死角的。（圖／民視新聞）
資深媒體人汪潔民：「它是內建在游泳池，內部的水下面的，它是沒有所謂的死角，因為它就是要測死角的，SWIMSAFE就是要測死角。」政治評論員溫朗東：「這就像球賽一樣，裁判的眼睛有視角障礙，所以有攝影機，看有沒有出界是不是好球，所以這就是它設定的目的，我救生員看到角落有限，死角我不能用AI去補，結果你告訴我，AI沒辦法測死角，那就是沒有用的東西。」台北市政府花錢引進AI，讓救生員添加AI輔助，避免憾事發生，如今卻事與願違，不僅錢白花了，市府也顏面無光。
原文出處：花錢裝「AI防溺偵測」沒用？ 翁溺斃 體育局稱：死角
更多民視新聞報導
小確幸！「線上換護照」條件再放寬 效期不足1年者適用
冷氣師傅揭「月薪10萬」內幕！網驚：真不敢賺
殷瑋是台北市長？蔣萬安備詢幫搶答 挨轟：要和議會對抗是不是？
其他人也在看
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
世新校長畢典喊「結束自己」！竟登美國脫口秀 遭酸：不擔心中國入侵了
世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞失言呼籲要是時間、情緒與身體沒有管理好，「我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引來爭議。不料這段發言9日竟登上美國福斯夜間政治娛樂時事脫口秀《古特菲德秀》（Gutfeld!），引發網友熱議。
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
嘉義警界「收賄電玩業者洩密臨檢資訊」醜聞！偵查隊長被帶回偵訊
嘉義市警界傳出風紀案件。一名偵查隊何姓分隊長疑涉向電玩業者洩漏臨檢資訊，昨（9日）遭檢調搜索住處與辦公處所，並帶回漏夜偵訊。
目標價1100元！法人首評買進「再生晶圓廠」估第2季EPS年增116％ 站穩先進封裝關鍵地位
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導半導體設備暨再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日止跌翻漲，股價收在866元，漲59元或7.31％，成交量1946張，盤中最高一度來到8...
中國被警告了！入侵行為太誇張 大洋洲兩強國結盟嗆：反對台海動武
即時中心／高睿鴻報導中國近年積極提升武力，並頻繁騷擾周邊各國，引發東亞局勢緊張；尤其，為遂行統一台灣的意志，對我國動武的野心更是日益蓬勃，雖尚未爆發全面衝突，但日復一日以各種灰色地帶襲擾手段，讓台灣不得不嚴加防範。其中一種「軟土深掘」的方式，就是將台灣海峽「內海化」，但這也等同跟國際社會「對著幹」、恐破壞各國在此自由航行的權利。據悉，最近澳洲、紐西蘭總理舉行兩國領袖峰會，過程中也有談到台海和平的相關議題。
獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
MLB》鄧愷威陷入苦戰 第2局投完失掉7分
效力於休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，於台灣時間6月10日上午9時38分作客Angel Stadium，迎戰洛杉磯天使，力拚本季第4勝；天使則推出22歲、本季首度升上大聯盟的右投Walbert Ureña先發應戰。
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
老翁慘摔家門前！急喊「她走進去快3小時」意外揪案外案
彰化縣二水鄉發生一起驚險的失智長者失蹤案。一名鄭姓男子透過遠端監視器發現高齡老父在老家門口摔倒，報警後才得知其失智母親已走入荒野失蹤三小時。警方隨即聯手村長與消防隊展開地毯式搜索，最終在泥濘草叢中救出體力透支的老婦人，成功化解危機。田中分局長林鼎超藉此提醒民眾，家中有失智長者應申請愛心手鍊或在衣物繡上聯絡方式，並善用監視器監控，以確保長輩安全並降低走失風險。
被前輩酸：沒毛不值錢！港星張衛健揭「光頭之謎」自曝片場下跪內幕
在華語影視圈中，只要提起最經典的「孫悟空」，許多人腦海中第一個浮現的絕對是轉動金箍棒、靈氣逼人的張衛健。然而，這位昔日的電視台當家小生，後來卻以招牌的光頭造型深植人心。近日香港娛樂訪談節目《一週星星》播出最新一集，張衛健面對老友鍾澍佳的尖銳提問，首度大方撕開當年的排擠與辛酸。這場訪談不僅讓港星張衛健解「光頭之謎」自曝片場下跪內幕，更讓無數觀眾看見了他光鮮亮麗背後，令人動容的韌性與骨氣。(唐家興）
輾斷所長腿、瓦斯毒駕全放走！法官陳德池爭議被挖 曾判「龜兒子」無罪
彰化近期發生兩起嚴重毒駕案，包括今年5月底的「毒駕瓦斯車自撞案」以及6月初「毒蟲輾斷所長雙腿案」，彰化地檢署於第一時間向法院聲請羈押，然而，彰化地院最終均裁定無保請回，引發眾議。對此，法務部長鄭銘謙也表示，施用依托咪酯毒駕所造成的死傷，「是我們無法容忍的。」而爭議兩案都由彰化地院法官陳德池裁定，如今也被起底，其過去曾判罵「龜兒子」無罪，同樣掀起爭議。
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
雨彈狂炸南台灣! 仁武馬路成汪洋 鳳山驚現"巨大天坑"
南部中心／莊舒婷、陳家祥、謝耀德 高雄報導受滯留鋒面與西南氣流雙重夾擊，雨彈瘋狂狂炸南台灣，高雄仁武區澄觀路，前一晚就因為宣洩不及，一度出現淹水狀況。而鳳山區更驚傳路面塌陷，直接出現一個長達三公尺的巨大天坑，還有一台小客車，車輪一度陷進天坑。
見傅子純遺容崩潰！高欣欣哭喊「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。第一個趕到醫院、與傅子純情同姊弟的高欣欣透露，她抵達醫院時傅子純已離世，見到對方遺容難以接受哭喊「在搞什麼東西呀」，並曝光遺孀現況。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
黃國昌爆「遭大老闆心疼挖角」！苗博雅「猛揪3疑點」開抓真實身分
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近日推出新書回憶過往從政之路，掀起曾經合作夥伴大舉跳出來反駁黃國昌所寫內容，除了關於2018年以時代力量黨主席身分召集林昶佐、洪慈庸、高潞．以用等人上街，卻宣稱其他人在他閉目養神之際「不見了」，讓洪慈傭丈夫卓冠廷大暴氣先出過往之外，黃國昌更在新書發表會稱與「幾位跨越藍綠的文壇大老」餐敘期間，被勸離開政壇、邀請他去自己公司上班，讓不少網友聽了傻眼，台北市議員苗博雅則根據黃國昌言中透露3線索，試圖尋找黃國昌口中「前輩」的真實身分，結果出爐也讓他開酸了。
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...