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台北市大安運動中心，上個月29號一名83歲老翁在泳池溺斃身亡，但藍營議員揪出毛病，因為這個運動中心三年前才砸重金，引進"AI泳池防溺偵測系統"，體育局長卻說因為老翁發生意外是在角落無法偵測。現在資深媒體人也打臉，這AI系統就是要偵測死角的，如果無法偵測那恐怕就是沒用的東西。

民視新聞周容萱：「台北市大安運動中心，游泳池每早6點就開放，有不少長者都會去游泳，不過上個月29號，卻發生了溺斃意外。」一名83歲老翁，當天中午12點多到泳池游泳，但過程中不明原因溺水，沉在水底下被其他泳客發現，嚇得趕緊報警處理，但警消到場，老翁已經失去生命跡象，送醫搶救後還是宣告不治。但其實事發的大安運動中心，三年前才花錢引進"AI泳池防溺偵測系統"。

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花錢裝「AI防溺偵測」沒用？ 翁溺斃 體育局稱：死角

台北市大安運動中心日前發生老翁溺斃事件，但三年前才花錢裝AI泳池防溺偵測系統，體育局解釋因為發生於「角落」。（圖／台北市議會）

北市府體育局長游竹萍vs.議員（國）耿葳：「因為他是在角落的地方，沒有相關的發報，這個部份我們也請廠商，去了解一下，怎麼樣去做優化，角落的地方，他們的設備偵測不到，這什麼系統啊。」連藍營自家議員都揪出問題所在，用AI系統來輔助人工救生員，卻還是發生憾事，資深媒體人也狠狠打臉體育局的"角落之說"。

花錢裝「AI防溺偵測」沒用？ 翁溺斃 體育局稱：死角

資深媒體人汪潔民打臉，這個偵測系統就是要測死角的。（圖／民視新聞）

資深媒體人汪潔民：「它是內建在游泳池，內部的水下面的，它是沒有所謂的死角，因為它就是要測死角的，SWIMSAFE就是要測死角。」政治評論員溫朗東：「這就像球賽一樣，裁判的眼睛有視角障礙，所以有攝影機，看有沒有出界是不是好球，所以這就是它設定的目的，我救生員看到角落有限，死角我不能用AI去補，結果你告訴我，AI沒辦法測死角，那就是沒有用的東西。」台北市政府花錢引進AI，讓救生員添加AI輔助，避免憾事發生，如今卻事與願違，不僅錢白花了，市府也顏面無光。













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