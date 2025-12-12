花錢訂位卻嘸得坐！AutoReserve爆未與餐廳合作 消保官：境外據點難協商

【記者張綵茜／台北報導】台北市法務局發布消費警訊，有人透過境外訂位平台「AutoReserve」預訂必比登推薦餐廳並完成支付訂位服務費，卻遭餐廳業者告知「從未與該平台合作、也未收到任何訂位資訊」，引發民眾受害；消保官提醒，境外平台未在我國設置實體營業據點，發生爭議時出席協商調解難度高，消費者訂位前務必多加查證，以避免權益受損。

法務局說明，統計2025年迄今，北市雖尚未受理AutoReserve相關申訴案件，其他縣市則有接獲民眾申訴欲取消用餐而平台不協助聯繫店家或訂位時遭收取定金，事後不予退款才獲知該款項為平台收取的手續費，加之近日媒體報導該平台收受訂位費卻實際未與餐廳有合作關係且未完成訂位。

法務局初步查證該平台為境外公司，未於我國辦理工商登記及設置實體營業據點，民眾發生相關消費爭議，實務上難以通知境外平台業者出席協商、調解會議，致消費者權益難獲保障。

法務局指出，若民眾支付訂位服務費後，卻發現餐廳無訂位紀錄，建議民眾先向訂位平台提出退款申請，若無法取得連繫或未能順利完成退費，且以刷卡方式付款者，可洽發卡銀行申請爭議款；另平台事實上若未與餐廳合作，恐亦涉有詐欺之嫌，民眾得持扣款紀錄、交易畫面或平台宣稱內容等資料，向警察機關報案，以協助查明是否涉及不法。

餐廳業者澄清 「未與AutoReserve」合作的公告。台北市法務局提供

