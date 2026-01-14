花錢買罪受？人妻送公公「禮物」遭責備 尪神比喻驚呆眾人：火藥味十足

生活中心／王文承報導

一名人妻抱怨，她為了幫助公公改善頭髮稀疏的困擾，特地自掏腰包購買生髮帽當作禮物，沒想到公公不但不領情，還顯得相當不悅，甚至連丈夫也加入責備行列。（示意圖／PIXABAY）

眾所皆知，送禮是一門學問，若未顧及對方感受，或未送到對方心坎裡，原本的好意反而可能變成誤會。近日就有一名人妻抱怨，她為了幫助公公改善頭髮稀疏的困擾，特地自掏腰包購買生髮帽當作禮物，沒想到公公不但不領情，還顯得相當不悅，甚至連丈夫也加入責備行列，讓她無奈直呼「花錢當冤大頭」，貼文曝光後，引發網友熱議。

人妻送公公禮物遭責備 尪神比喻驚呆眾人



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，她注意到公公的髮量逐漸變少，出於關心便花錢買了一頂生髮帽送給對方，沒想到公公當場露出不悅神情，丈夫也批評她「很白目」。這讓她相當委屈，直言：「花大錢買給他，還要忍受這種冤大頭待遇。」她甚至在文末附註「要的私訊我，價錢好談」，打算將這頂「被嫌棄的生髮帽」轉售。

廣告 廣告

隨後，原PO也貼出她與丈夫的對話截圖，只見丈夫直言：「明明知道我爸很在意，你真的很白目」、「不會看人眼色、讀不懂空氣」，甚至表示隨便送滴雞精也比生髮帽來得妥當。對此，原PO回嗆：「都沒看過你送我媽滴雞精。」丈夫則反擊：「那我有送過你媽減肥產品嗎？」雙方你來我往，火藥味十足。

貼文曝光後，網友認為原PO確實欠缺考量，「老實說，真的蠻白目的，如果今天妳婆婆覺得妳不好看，好意要介紹你去整形，妳會怎麼想？」、「這種禮物本來就不太適合拿來送人」。也有人用幽默角度看待，「『難道我有送過你媽減肥產品嗎？』對不起，我真的笑出來」、「公公頭髮禿，老公以後可能也會禿，這帽子其實買得不錯，一帽傳兩代，人走帽不壞」。

也有網友提出換位思考的例子，「想像一下妳產後身材走樣，老公送你一整年的健身課程，還說都是為了你好，妳能接受嗎？」還有人勸原PO看開些，「這種體貼對公婆未必適用，省點錢用在自己父母或自己身上吧」。

更多三立新聞網報導

一堆人不知！妹子曝「隱眼泡殼」回收可換500元驚呆眾人 變現管道曝光

以為月領32K！她入職才知「薪水掉到2字頭」 眾人揭面試套路：騎驢找馬

通勤族惡夢？男怨北捷「這2站」轉乘走到腿軟 眾人搖頭：真魔王是它

錯過還有機會！專家點名要抱緊「這10檔」股票 這家公司營收預計將暴漲

