花錢買高鐵對號座卻被擠爆！網酸：「漲到會痛」才是解藥

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

每逢連假，高鐵返鄉人潮總是擠得水洩不通。近日有網友在 Threads 發文抱怨，表示自己明明買了對號座車票，卻發現大量持自由座車票的乘客湧入對號車廂，不僅站滿走道，連車廂間隙也擠得動彈不得，讓他傻眼直呼：「那到底買對號座的意義在哪裡？」

每逢連假，高鐵返鄉人潮總是擠得水洩不通。（圖／高鐵公司 官網）

原 PO 認為，既然已區分艙等，就不應讓自由座乘客進入對號座車廂，並質疑：「自由座管制人流就好，開放到對號座車廂實在很難理解。」

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貼文一出，隨即引發廣大網友共鳴：「擠到對號座沒辦法到位置上，空氣非常差，都快無法好好呼吸，帶小孩更折磨」、「還有自由座的看到對號座有空位就跑去坐下，超級傻眼」、「漲不漲價其次，主要還是在高鐵的作法，很愛超賣」、「真的，上次因為這樣差點下不了車」。

針對此亂象，不少網友建議高鐵應調漲票價以落實分流：「把人逼回去搭客運」、「政府應該去擴大客運的路權，擠壓私有載具的空間，這也符合當今綠色運輸的主軸」、「有需求的就去搭台鐵搭客運，真的不用為了服務所有人來降低乘車品質」。更有網友毒舌指出：「把自由座的價錢拉高，大家就都會去買對號座了」、「高鐵亂象唯一解是漲價，而且是要漲到會痛的價格，讓供需法則做事，覺得貴的就去搭台鐵客運」。

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