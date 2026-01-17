花開不等人 台北茶花展1月起獨美登場

記者/鄭欣宜報導

2026年台北茶花展於即日起至1月25日（日）舉行，邀請民眾走進茶花盛開的冬日花園。今年展覽以「茶花開了」為主題，結合自然景觀、園藝美學與藝術創作，呈現台北冬季特色花卉。

花卉試驗中心擁有臺灣歷史最悠久的茶花園，園區蒐集超過300種茶花品種，在獨特的天然氣候與微酸性土壤條件下，孕育出數千株茶花，成為茶花生長的理想場域。

台北茶花展現場 圖/臺北市政府

今年台北茶花展由中華民國茶花學會、公園處自行培育及茶花界達人精心雕塑的茶花盆景，每一盆皆展現茶花姿態與園藝技藝之美。此外，台灣茶花育種學會也帶來最新育成品種，展現臺灣茶花育種與園藝技術的成果。展覽期間亦邀請台灣3E美術會以「茶花」為創作主題，透過繪畫等多元藝術形式，為茶花展增添人文與藝術層次。今年新規劃「迷霧茶花園」透過霧氣與植栽配置，營造如夢似幻的賞花氛圍，遊客可漫步其中，細細欣賞茶花的每一個細節。茶花花瓣細膩柔美，從純白如雪到斑斕絢麗，每一朵都獨具姿態；單瓣簡約清新，重瓣層層疊疊，如絲絨般豐盈。光影間，茶花千變萬化的韻致悄然展現，令人流連忘返。

台北茶花展現場 圖/臺北市政府

開幕日首度攜手亞洲香研所，推出專屬策劃的「春光調香室」，以氣味作為媒介，引導民眾認識自然環境的層次變化。香氣設計自茶花的清雅花香出發，延伸至土壤的溫潤氣息，並以木質調性的沉穩作結，串聯出象徵生態循環的感官體驗。「疊色明信片」活動以簡約分色與疊色概念為設計基礎，透過印章與色層堆疊完成作品，留下參與記憶。

展覽期間規劃多項推廣活動。「茶花講堂」邀請專家分享茶花栽培、原生山茶與育種知識，包括1月17日「台灣原生山茶」、1月24日「認識茶花育種」，以及1月20日舉辦的茶花扦插嫁接課程與茶花盆景雕塑課，歡迎民眾報名參加。假日期間另推出「茶花香頌」送苗活動，1月17、18、24及25日上午9時起，民眾憑3張11、12月或1月未開獎、不限金額之發票或載具，即可兌換茶花苗一盆，每人限領一次，數量有限，送完為止。所有發票將捐贈公益團體，讓賞花活動同時傳遞愛心。

工務局副局長程培嘉表示，台北茶花展不僅是花卉展覽，更是一場結合自然美學、文化與永續理念的城市花季盛會，透過茶花之美，期待讓市民感受四季更迭與土地情感的連結，並持續推動城市綠色生活的深度體驗。

此外，展覽期間假日於茶花溫室由中華民國茶花學會提供「奉茶體驗:天香茶花飲」，每日限量開放，邀請遊客在茶花園中品飲茶花飲品，感受以花入茶的五感體驗。平日展期亦限定推出限量紅包袋絹印體驗，讓民眾親手創作迎接新春，增添節慶氣氛。

花卉試驗中心林育正表示，台北茶花展是每年的第一場花展，除了茶花盛放，園區入口區則以鬱金香與風信子打造繽紛迎賓花海，年年吸引眾多遊客前來賞花、拍照。花卉試驗中心每日上午8時開園，下午5時閉園；室內展覽館上午9時開放，下午4時。

公園處誠摯邀請民眾闔家蒞臨花卉試驗中心，共賞茶花之美。由於園區周邊停車位有限，建議多搭乘大眾運輸工具，可搭乘公車260、303、紅5、小15、681或皇家客運1717金山線前往；開車民眾亦可利用文化大學體育館地下停車場或周邊合作店家停車場。