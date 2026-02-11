花開太平！ 首座「花之道」麗園公園亮相啟用

花之道啟用鄉親合影。林重鎣





太平首座「花之道」麗園公園正式啟用！為提升城市景觀與公共空間品質，台中市議員黃佳恬成功爭取總經費500萬元，推動「麗園公園花之道」景觀營造計畫，將原有公園空間升級為兼具美感、休憩與生態功能的城市花廊，為太平注入嶄新的都市美學風貌。11日黃議員與建設局陳大田局長一同舉辦「麗園公園-花之道啟用進度說明會」，向民眾說明整體規劃與進度。

麗園公園緊鄰新建社區大樓，銜接東區與屯區藝文中心。是不少居民日常散步、運動、親子活動的重要場域。隨著社區人口成長，居民對公園環境與休憩品質的期待也不斷提升。此次花之道植栽設計以杜鵑花為主角，搭配大甲草、台灣糯米條、蝶心花、金英花、藍蝴蝶及花草毯等多樣花卉植栽，透過配置與色彩變化，營造四季皆美、舒適宜人的公園景觀。

黃議員表示，這次「花之道」不僅提升景觀美感，同時改善無障礙行人步道，將原步道寬度拓展至1.2公尺，並提升公園照明設備，讓長者、孩童及行動不便的民眾都能安全便利使用。公園是最貼近居民生活的公共空間，更應是鄰里交流、親子共遊與長輩休憩的友善場域，未來將持續爭取更多綠美化建設，讓太平變得更宜居、更有溫度。

