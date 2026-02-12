花開富貴！建國花市延長營業時間 現採買人流

台北市 / 綜合報導

年節將近，不少人開始採買花卉、來佈置家中，為了因應採買的人潮，平常只在假日營業的台北建國花市，在過年前，也延長營業時間，平日也營業。其中又以牡丹菊、百合，這類適合年節的花卉最受歡迎，不過也因為週六，就是西洋情人節，有攤商看準時機，擺出各種顏色的玫瑰來吸引顧客。

花開富貴要家中飄滿年味，當然少不了七彩花卉來妝點，春節連假倒數，台北建國花市延長營業時間，平日一早就有零星人流出現，採買，球狀牡丹菊象徵圓滿，顏色繽紛任君挑選，蝴蝶蘭銀柳百合，更是經典不敗，尤其紅色金色喜氣洋洋，也成為不少買花族的首選。

採買民眾說：「這個蘭花的話，黃色的，平常比較少買，過年嘛，增加一些喜氣。」採買民眾說：「我一年買一次，一定要買這種，其他的沒有喜歡，就是過年擺在客廳啊，過年要有過年的樣子啊，喜氣啊。」好在今年氣候不錯花量豐收，比去年同期多了2至3成，正好趕上春節檔期。

以台北批發市場來說，整體花卉價格也有下滑1至2成，不過部分業者卻有些苦惱，花市攤商吳先生說：「買氣的確有比較，有變化，感覺喔，低個2至3成應該跑不掉，因為大家會出國啦，所以有的人怕說，我買回去放，會不會過完年回來就沒了。」

也可能因為還沒週末假日，買花人潮才不如預期，而今年過年恰逢西洋情人節，部分攤商提早擺出玫瑰來應景，與去年同期相比價格跌了5至6成，希望能用甜甜價搭上節慶，多少刺激一些買氣，顧客攤商都能過個好年。

