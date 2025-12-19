花開寶山、浪漫整冬 竹縣寶山鄉波斯菊花海迎接旅遊季

竹縣寶山鄉波斯菊花海浪漫登場，迎接寶山冬季旅遊旺季。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為營造友善農村景觀並提升在地旅遊魅力，竹縣寶山鄉公所在新竹縣政府「農田景觀專區計畫」的補助支持，提供波斯菊種子給主要幹道兩側或區域特色環境的農友施灑栽種。隨著花期逐漸進入最佳觀賞時節，寶深路、雙林路一段、新湖路五段等地已可見連綿綻放的壯闊花海，為寶山鄉增添繽紛色彩，吸引許多民眾駐足拍照。

寶山鄉公所表示，近年致力推動農村景觀美化，希望透過波斯菊花海打造更具吸引力的鄉村風貌，不僅讓居民與遊客能在日常中感受花季的浪漫，也促進在地觀光與產業發展。此次花海景觀亦讓農田不再只是單純的農作區塊，而成為呈現寶山特色的自然舞台。鄉親們可沿附近漫步賞花，感受花海交織的浪漫景緻，親身見證寶山之美。色彩層層堆疊的花海與周邊農村景色相互映襯，成為冬季最療癒的風景。

二十日將舉辦寶山雙胞胎節，以及明年一月份「寶山鄉茶花暨柑橘產業文化展售活動」，節慶活動日期正值波斯菊花海盛放，歡迎民眾蒞臨寶山，漫步週邊，享受冬日限定的繽紛景緻，邀請大家把握花期，一同走進農村、欣賞花海，體驗寶山獨特、純樸又充滿生命力的自然風光。