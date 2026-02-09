花開馬上駿運來 瑞騁芳庭開勝景 台北花市春節檔期開跑

台北花市春節檔期正式啟動，2026丙午駿馬年台北花市為迎接民眾春節花卉採購高峰，將分二階段延長營業時間，來滿足民眾春節花卉用花需求。

第一階段於尾牙起，延長零批場營業時間至下午三點，第二階段於2/12星期四(廿五)起至2/16星期一(除夕)中午十二點，全天營業不間斷，連續108小時不打烊，全天候服務購花民眾。

深受消費者喜愛的農特產品市集，今年繼續與南投縣政府合作，於2/12星期四(廿五)至2/15星期日(廿八)期間，展售各式南投縣精選農特產品，提供來台北花市的購花民眾一站式消費體驗，滿足各項春節採買需求。

切花方面主要消費需求時間為春節前5日(2/12~2/16)，切花供貨量預估約96萬~100萬把(較114年約增加15%)。

盆花方面主要消費需求時間為農曆尾牙附近，各式盆花種類豐富，無論蝴蝶蘭、金桔、長壽花、鳳梨花、菊花等，皆為送禮或是居家辭舊布新的好選擇。

一到春節前夕，台北花市都會化身為全台最美市場，運用春節各式應景切、盆花進行布置，也展現各式年節常見花卉的花藝應用，做為民眾採買花卉的應用參考。

A館2樓資材區廣場以「島嶼花事」為主題，應用百合、菊花、蘭花、火鶴等主題花卉，呈現台灣傳統年味；2/12起在花市的A館南廣場有各式各色的百合花品種介紹，讓民眾可以選擇喜愛的顏色品種明確採買；現場所使用的花卉材料都可以在花市裡找到，歡迎消費者在展示期間前來花市賞花、尋找春節布置靈感。

台北花市春節花卉推廣記者會於日昨舉辦，會中邀請臺北市政府、農糧署及南投縣政府，共同完成具有吉祥象徵意義的「花開馬上駿運來」花禮籃，期許將滿滿的祝福帶給所有民眾，熱鬧迎接2026丙午駿馬年。〈見圖〉