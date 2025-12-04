花防部太麻里時隔31年「戰車砲射擊」 民眾清晨驚醒：以為開打了

陸軍花東防衛指揮部第二作戰區於台東太麻里溪出海口實施「編制武器」火砲實彈射擊，場面震撼。（圖／翻攝畫面）

陸軍花東防衛指揮部第二作戰區今（4）日清晨6時，於台東太麻里溪出海口實施「編制武器」火砲實彈射擊，以強化東部海岸防衛能量；這是自1994年知本漢光演習後，時隔31年再度在地面執行大規模火砲訓練。7輛M60A主力戰車連擊28發戰車砲，不少民眾被巨響驚醒，一度誤以為「戰爭開打了。」

根據國防部射擊申請文件顯示，此次對海（空）實彈射擊自12月2、3、4、9、10、11日共6天進行，每日6時至8時射擊；空域最大彈道高度達1萬8000呎、最小危險半徑6浬，相關海空域皆已納入管制範圍。

今日首次在太麻里溪出海口進行海灘火力壓制演練，依序展示「以靜制動」、「以動制動」、「以動制靜」等不同接戰模式；7輛M60A3主力戰車連番機動射擊，共擊發28發戰車砲，最後以6車齊射展示火力，氣勢驚人。

清晨的砲聲震醒不少民眾。邱姓民眾說，「一開始突然覺得窗戶在震，以為戰爭開打了，立刻從床上醒來，才發現是國軍在演訓，場面非常震撼。」

