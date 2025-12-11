花防部官兵熱心助民 體現軍民一家

記者張雅淳／綜合報導

陸軍花防部所屬2支部輔導長趙上尉，日前於部隊任務結束返營途中，行經花蓮縣富里鄉道路，突遇年邁且行動不便之民眾，因不明原因躺坐於道路上，當時逢下班車潮，為避免交通堵塞及意外碰撞導致民眾受傷，趙輔導長立即聯繫警消，並協助民眾脫困外，讓往來車輛順利通行。

趙輔導長表示，平時部隊的教育訓練，讓他深刻體認，守護民眾安全，不分平時與戰時，未來也會持續利用各種時機，教育所屬官兵，體認軍民一家的核心理念與重要性。

花防部官兵展現愛民情操，協助民眾脫險。（花防部提供）