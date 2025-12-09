花防部指揮官主持年終工作策進會議 提升實戰效能

記者葉軒瑜／綜合報導

花防部指揮官黃中將昨日於美崙營區主持「114年年終工作策進會議」，召集相關重要幹部及所屬部隊主官、士官督導長等人與會，會中由各處、組就年度工作成效檢討及明年工作重點實施報告，接續就敵情進行情勢分析等各類專題報告，透過專業分析的內容，提升幹部情報素養及實戰效能，作為後續戰備任務推展的重要基礎。

黃指揮官強調，各級幹部應確實掌握未來工作重點及目標，方能引領所屬官兵，依照期程、確遵要領及規定，且在安全風險管控前提下，務實推展各項戰備演訓任務；然當前敵情威脅仍然嚴峻，各級幹部應秉持「仗在那裡打、部隊就在那裡訓」的務實精神，讓官兵熟悉作戰任務。

廣告 廣告

最後，黃指揮官強調，確保部隊純淨是維持戰力不墜的重要因素，並舉例以往涉詐案例不僅影響軍風，且讓民眾對部隊管理產生質疑，更對戰力產生不可忽視的影響，期許各級幹部不管從招募、人員考核及家屬聯繫務必落實，遏阻違法犯紀人員從中破壞，影響部隊整體榮譽。

花防部指揮官黃中將主持「114年年終工作策進會議」，提升幹部情報素養及實戰效能。（花防部提供）