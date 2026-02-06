花防部指揮官主持新春揮毫 營造溫馨歡樂氛圍

記者林睿奕／綜合報導

陸軍花東防衛指揮部昨日在南美崙營區辦理春節懇親及新春揮毫活動，由指揮官黃中將親臨主持，並邀請花蓮縣青溪新文藝學會多位書法名家蒞部揮毫創作。活動現場墨香四溢，官兵及眷屬踴躍參與，在書法藝術薰陶中，讓官兵及寶眷提前感受新春喜氣，共同營造溫馨歡樂的節慶氛圍。

活動期間，黃指揮官在政戰主任李上校陪同下，逐一走訪各連隊，與前來的官兵家屬互動，除交換官兵生活及工作上之心得外，也親自致贈單位馬年特製福袋給每一位家屬，並感謝寶眷們長期對單位及官兵在戰備訓練上的支持與協助。

黃指揮官表示，春節是國人重要的傳統節日之一，透過揮毫活動不僅能弘揚書法文化，也讓官兵在繁忙之餘，調劑身心、培養藝文氣息；並強調，單位未來將持續配合相關節慶，辦理各種深具意義且能凝聚幹部與家屬間情誼活動，俾達凝聚官兵向心、振奮部隊士氣目標。

花防部指揮官黃中將主持115年新春揮毫活動，營造溫馨歡樂氛圍。（花防部提供）