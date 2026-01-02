花防部指揮官主持月會 勉發揮專業職能

記者葉軒瑜／綜合報導

花防部指揮官黃中將日前主持114年第4季月會，會中針對體能戰技訓練卓著、救災有功人員及年度評比績優單位實施表揚，以肯定渠等戮力執行各項任務的辛勞與付出。

黃指揮官於會中期勉官兵持續發揮專業職能，成為部隊穩定向前、守護國家安全的重要力量；並表示，因應敵情威脅與備戰任務需求，受獎人員於月會結束後即返回崗位，繼續投入戰備工作，展現官兵高度的責任心與使命感，俾確保部隊整體戰力有效發揮。

花防部指揮官黃中將日前主持114年第4季月會，針對單位績優官兵實施表揚。（花防部提供）