花防部指揮官拜會更生日報 凝聚全民國防共識

記者葉軒瑜／綜合報導

花防部指揮官黃中將日前拜會《更生日報》社長謝立德，感謝地方媒體長期對國軍的支持與協助，雙方並就花東地區的全社會防衛韌性與軍人形象提升等面向交換意見，氣氛熱絡。

黃指揮官表示，花防部全體官兵長期與花東鄉親生活在一起，除了專注戰備訓練、守護家園，每逢地方遭遇風災、震災，國軍也始終站在第一線。黃指揮官特別提到，部隊近期導入無人機等新式裝備，不只提升戰力，未來在協助地方救災時，也能發揮更即時的偵蒐與救援效能。

最後，黃指揮官特別期盼能與在地媒體建立更多緊密的聯繫，讓國軍保家衛國的成果能被更多人看見，藉此深化軍民同心，共同守護花東地區的安全與穩定。

花防部指揮官黃中將拜會《更生日報》社長謝立德，感謝地方媒體長期對國軍的支持與協助。（花防部提供）