【花防部機步1連戰備偵巡】保持高度警覺 強化臨機應變能力

記者張雅淳／專訪

國軍長期投入戰備偵巡、快速反應射擊等訓練，不僅強化戰技及臨戰應變能力，對於自信心的提升也有所助益。花防部機步營機步1連副排長張依陵士官長表示，每次的訓練節奏緊湊，從接獲狀況到車輛機動、占領要點與搜索警戒，每個環節都要求官兵保持高度警覺；透過訓練，能有效檢視部隊在敵情壓力下的判斷與應變，同時磨合幹部指揮與部隊合作。

張依陵指出，將T91步槍快速反應射擊納入訓練，可強化官兵在臨戰情況下的射擊穩定度與火力運用能力；官兵必須在有限時間內完成臥、跪、立等射擊姿勢轉換，並依目標距離掌握瞄準與擊發節奏，藉此建立標準作戰程序，確保一旦狀況發生能立即投入戰鬥、有效制敵。

首次參加戰備偵巡訓練的機步1連步槍兵林丞翌二兵表示，機動過程中，全程持槍警戒、保持高度專注，並依任務分工密切與車長通聯，隨時回報路面狀況與周邊動態，對專注力與臨機應處能力都是考驗。

林丞翌表示，透過戰備偵巡結合T91步槍快速反應射擊的連貫訓練，不僅讓他更熟悉部隊節奏與各項任務分工，也提升面對突發狀況的信心；未來將持續精進本職學能，配合部隊扎實訓練，以最佳狀態投入戰備任務，在關鍵時刻挺身而出、守護家園。

機步營機步1連副排長張依陵士官長。（記者張雅淳攝）

機步1連步槍兵林丞翌二兵。（記者張雅淳攝）