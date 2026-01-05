花防部機步1連戰備偵巡 驗證防衛戰力
記者張雅淳／花蓮報導
陸軍花東防衛指揮部機步營機步1連昨日實施戰備偵巡訓練，模擬應援重要目標，部隊依令機動至目標區，因應敵情遂行下車戰鬥，並實施T91步槍快速反應射擊，有效驗證戰技與作戰能力。
為驗證防衛作戰效能，花防部機步營機步1連昨日在花蓮地區實施戰備偵巡演練，內容包含戰術機動、下車戰鬥與T91步槍戰鬥射擊等課目；清晨時分，各式車輛引擎聲隆隆作響，CM21裝甲運兵車及各式輪型車輛依序列從營區駛出，車長佩戴通信頭盔與駕駛保持密切通聯，隨時掌握路況與敵情變化，確保車輛隊形與機動節奏。
幹部即時指揮 快速展開推進
抵達戰術位置後，官兵立即占領重要地形要點並展開搜索，「下車戰鬥！」隨著車長口令下達，各車乘員迅速躍出後艙門，幹部依現地狀況靈活指揮、編成隊形向周邊推進，強化關鍵設施防護與戰場經營，有效驗證平時訓練成果。
此外，官兵也實施T91步槍快速反應射擊訓練，依75、175、300公尺等距離，採立、跪、臥姿完成射擊，藉實戰化條件磨練射擊要領與火力運用，進一步深化臨戰應變與作戰能力，展現作戰區堅實戰備能量。
花防部機步營機步1連實施戰備偵巡訓練，模擬應援重要目標，部隊依令機動至目標區。（記者張雅淳攝）
官兵實施T91步槍快速反應射擊訓練，有效驗證戰技。（記者張雅淳攝）
