花防部M60A3戰車震撼登場 太麻里溪口時隔多年實彈射擊

為了強化防衛作戰能量，國軍第2作戰區（花東防衛部）今（4）日在台東太麻里溪口實施「編制武器實彈射擊」，透過實戰化訓練，落實各式武器性能發揮與射擊要領，提升官兵火力運用及射擊技術熟練度。據了解，這也是1994年「漢光11號」演習之後，陸軍首度在該地區進行實彈射擊操演。

花防部M60A3戰車在太麻里溪口射擊戰車砲。(圖/軍聞社)

此次參與訓練武器裝備，包含M60A3型戰車、120、81公厘迫砲、T74式7.62公厘排用機槍、12.7公厘機槍及40公厘榴彈機槍等多項武器裝備，官兵於黑夜中，依令完成陣地整備、彈藥檢查及通聯測試等射擊前準備。

訓練過程依警戒、抵抗地帶戰鬥等作戰階段逐步推進，官兵在晨曦映照下，依序完成各項實彈射擊流程，展現平日勤訓成果。花防部表示，藉由此次實地、實彈、實情的訓練方式，使官兵熟稔任務與職能，並加深對實戰環境的熟悉度，進一步強化花東駐軍防衛作戰整體能量。

M60A3戰車整補105公厘戰車砲彈。(圖/軍聞社)

根據射擊通報，此次花東防衛部的對海（空）實彈射擊日期為12月2、3、4、9、10、11日共6天，每天上午6至8時；空域最大彈道高度18000呎、最小危險半徑6浬。

M60A3戰車車長進行無線電測試。(圖/軍聞社)

