花鼓齊鳴 褒忠花鼓文化節啟動

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日本IP巴布豆、金曲歌后孫淑媚即將於二○二六雲林「褒忠花鼓文化節」宣傳閃亮登場！（記者劉春生攝）

▲日本IP巴布豆、金曲歌后孫淑媚即將於二○二六雲林「褒忠花鼓文化節」宣傳閃亮登場！（記者劉春生攝）

為展現雲林在地傳統藝術的豐沛生命力，雲林縣褒忠鄉公所於日昨在公所前廣場召開「二○二六敲響褒忠、花鼓齊鳴—褒忠花鼓文化節」活動記者會。由褒忠鄉長陳建名親自敲響啟動儀式，率先揭曉今年度的活動亮點，並正式宣告這場引人矚目的年度文化盛會將於六月十九日在褒忠夜市隆重登場。記者會現場除了有精采的開場表演，主辦單位也預告今年將傳統花鼓文化與現代多元娛樂深度結合，打造適合全家大小共同參與的端午節慶盛典，與會來賓有縣議員林文彬及黃美瑤等人。

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褒忠鄉長陳建名表示，花鼓陣是褒忠鄉最具代表性的文化瑰寶與重要精神象徵。今年活動特別擴大規模，在九月十九日正式活動當天，一早將由朝氣蓬勃的「花鼓健走」活動拉開序幕，號召全國愛好運動的民眾一同走入參加，完賽者還能獲得精美紀念禮。午後則由萬眾期待的「花鼓踩街遊行」接棒。

為了讓更多年輕世代與親子家庭走入褒忠，今年文化節特別精心規劃了多元豐富的周邊體驗項目。主辦單位今年特別邀請到深受大眾喜愛的日本知名經典IP「巴布豆（BOBDOG）」擔任活動超人氣吉祥物，為傳統文化節慶注入活潑創新的童趣意象。晚間活動則由充滿溫情的「粽香傳情」儀式溫馨開場，隨後登場的便是整場節慶的最高潮「花鼓晚會」。今年不僅力邀金曲歌后孫淑媚壓軸獻唱，還包括台饒嘻哈天團「草屯囝仔」、新生代創作藝人「班恩」以及視覺效果驚豔的「KMF極限火舞團」等重量級陣容輪番上陣。