白沙屯媽祖抵達北港朝天宮 進香現場實況、目前位置一次看
一花一世界！生活美學與心對話
台南榮董實業家，在善化聯絡處舉行聯誼活動，透過花藝接引社區民眾，有夫妻檔，親子檔同聯袂插花，不僅分享花藝美學，更連結家人的情感。
「用我們手的溫度，我們把它軟化一下。」
用手，感受植物的觸感，一群實業家們，透過花語，拉近人與人距離。
民眾 吳稚偉：「他用他自己管理公司的角度，去，在這個花藝課程上面，讓我感覺到說，插花也可以是一個人生哲學。」
慈濟志工 蘇錦春：「用花來代表人生，也用他的經歷，代表人生一個過程的起伏。」
慈濟志工 王智民：「讓來參與的會眾，能夠了解我們慈濟人文之美。」
不同年齡層，都來參與，心先靜下來，慢慢和花對話，相同的花材，傳遞不同的故事。
民眾 歐柏豪：「就是一邊聽我們家媽媽，像是大悲咒，一直在念，一直在念，(愛的叮嚀)。」
慈濟志工 戴竹籐：「我現在有5個小孩，都比我還有成就，所以我5顆放在上面。」
民眾｜楊珅睿：「(為什麼阿媽這麼多花)，因為阿媽照顧我們全家人，(真的 阿公呢 為什麼擺在這個位置)，阿公地位很高。」
一束花，就像是一個家庭，用花藝傳達家人的重要，也讓親子，夫妻間，透過插花，更增進彼此距離。
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