花1萬元拍出全球第2 台灣AI短片《鳥居》爆紅 導演揭創作祕訣

台灣AI影像創作在國際大放異彩！由「發起日影視」AI團隊製作的恐怖短片《鳥居TORII》在全球矚目的AI電影獎項「The Dor Awards」勇奪第二名，成為近來最受網友熱議的AI電影之一。導演曾敬懿接受央廣專訪時表示，AI讓創作的想像不再受限、也擺脫了預算束縛，成為創作者的「神兵利器」。但他同時強調，「能不能說好故事、有沒有創意，才是吸引觀眾的致勝關鍵。」

《鳥居》由台灣AI團隊操刀，故事開場以3名美國觀光客到日本旅遊為背景，3人無視文化禁忌、在神社鬧事並打賭穿過鳥居之門，卻意外闖入靈異時空、慘遭鬼怪懲罰。整部影片完全由AI生成，沒有任何實拍畫面。

廣告 廣告

曾敬懿透露，靈感源自他造訪日本嚴島神社時，對「鳥居結界」的深刻印象。影片採用偽紀錄片形式，融合日本恐怖片與網紅視角等網路熱門元素，意外獲得廣大回響。他笑說這支AI短片的熱度遠超過他過去任何實拍作品，讓他始料未及。

談到投入AI創作的契機，他表示，最初是因為妻子看到OpenAI推出新世代文字轉影片生成系統「Sora」時開玩笑說：「你快失業了！」他因此開始接觸AI影像創作。

曾敬懿也透露，《鳥居》從構思到完成僅花2週，其中，生成製作僅用1週、花費約新台幣1萬元，AI已成為他的創作利器，且不再受預算限制。曾敬懿：『(原音)應該說有AI以後，就是想像力不會再有限制。因為之前傳統影視，就像現在這個AI《鳥居》的短片，如果是以傳統方式的話，我光在劇本階段，製片跟監製就會直接說不行、這個做不到、我們沒有預算拍攝這個東西，但是現在因為有AI，所以你可以很快地把你的想法或者是你任何想像的東西都可以用AI來達成，而且就是不會再去受限於budget(預算)的考量。』

曾敬懿坦言，AI發展迅速，未來會發展成什麼樣誰也不知道，但勢必會對影視產業帶來衝擊，「從業者必須要了解它，才不會被它所控制。」不過，他也強調AI畢竟是技術，真正決定作品價值的仍是「說故事的能力和創意」，因為最打動觀眾的還是人性那一面，而不是因為AI特效多炫。

曾敬懿也建議年輕創作者多看電影、多到美術館與博物館參觀，養成生活觀察與美學感受，「因為AI只會給你一堆選項，美感與想像力才是詮釋世界的方式。」

嚐到AI甜頭後，曾敬懿也計畫結合AI與傳統電影技術。今年入選金馬創投提案的《引燈魂》，便將以真人演員搭配AI技術製作，他想試試兩者結合能把故事帶到多遠的地方。