花1萬6找整理師！ 3人狂聊天動作慢 她嘆：感覺被當盤子





搬進新家後，究竟該不該花錢請專業來整理？這個問題近年引發不少討論。近日一名女網友就分享自身經驗，坦言原本希望透過整理師讓家中煥然一新，沒想到實際成果與期待落差甚大，付出1萬6千元後反而滿腹無奈，也讓「整理師到底值不值得」再度成為話題。

原PO在Dcard發文表示，入住透天厝一年後，仍覺得家中收納與配置不夠理想，於是開始尋找整理師協助。她比價多家後發現價格差異不大，其中一間還願意提前到府評估，讓她覺得對方相當用心，最終決定委託。整理當天共有三人到場，主要協助衣物收納與基本清潔，範圍包含多間房間、廁所、陽台與地下室，而實際物品量並不多，整潔程度也獲得整理師稱讚。

然而隨著時間推移，原PO漸漸察覺不對勁，她指出從早上開始整理，到中午時進度仍十分有限，似乎還在釐清要做哪些事情；下午回家後，發現多個空間尚未完成，部分櫃子與主臥仍顯雜亂，清潔細節也未處理到位，包括廁所膠條、地下室蜘蛛網與鞋櫃灰塵等，都與她原先想像的成果有落差。

▼原PO花1萬6千元請整理師到府協助，沒想到實際成果與期待落差甚大。（示意圖／取自Pexels）

更讓她介意的是，家人轉述整理過程中，三人時常聊天、動作偏慢，還自行取用冰箱飲料卻未善後，浴室配件損壞也沒有主動說明。種種細節讓原PO事後越想越不舒服，直呼自己花錢買失望，「感覺像被當成盤子」。

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人替原PO抱不平，「我不可能付錢讓人聊天」、「怎麼不當場催促」、「這世道連整理都變成專業的『師』」、「清潔員掛個師就讓人多付費」。

▼有網友認為原PO應該需要請的是清潔人員。（示意圖／取自Pixabay）

不過，也有另一派網友點出關鍵，認為這起爭議的核心，其實在於「需求認知落差」，有網友解釋，整理師的主要工作並非深度清潔，而是協助分類物品、建立收納邏輯與生活動線，需要屋主在場反覆溝通，屬於規劃與教學性質，因此價格自然較高；若期待的是刷洗、除塵與清潔細節，選擇一般清潔人員反而更符合需求。也有人直言，很多人第一次找整理師時，本來就容易把「整理」和「打掃」混為一談。

（封面示意圖／取自Pexels）

