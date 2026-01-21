花1.25兆國防預算值得嗎？胡振東揭台致勝中國關鍵：美國也在花錢保持亞洲和平

總統賴清德日前宣布，未來8年將編列1.25兆元國防特別預算，但相關採購特別條例屢遭立法院程序委員會擋下，至今仍被暫緩列案。對此，前美國國防部官員胡振東在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，美國此次《國防授權法》說得非常清楚，哪些經費是用來補充美國自身軍事庫存，哪些是投入亞洲安全，因此美方並非只要求台灣增加軍購，美國也在花錢保持亞洲的安全跟和平，目的都是為了嚇阻中共、要和平相處。至於2027年中共是否攻台，他強調，這個機率台灣其實可以控制，「你強的的話，機率就低；弱的話，機率就高。」

主持人黃暐瀚詢問，台灣是否能夠清楚掌握戰爭相關情報，例如中共出動多少飛機、多少艦艇、部隊如何調動等。胡振東回應，台灣跟美國在情報上的合作很棒，美國的強項在於技術層面，擁有衛星與偵察機等；而台灣強的是在地上的間諜，兩者相互結合後，情報的可信度就非常高。黃暐瀚追問，所以要從天空看，也要從地面看就對了？胡振東表示，地面人員若與對方有實際接觸，更能掌握對方真正的意圖與目的。

談到日本首相高市早苗去年在國會指出，「台灣有事」可能使日本進入「存立危機事態」，進而解禁集體自衛權一事，胡振東直言，「她總算講出來了，這是事實，日本跟台灣的生存是在一起的，她也講清楚日本為何要做這些動作，因為她知道危機越來越明顯。」

胡振東說明，中國國家主席習近平上台後，路線與前領導人胡錦濤明顯不同。胡錦濤主張「和平崛起」，並未對台灣進行繞行軍事壓迫；但習近平則以軍事力量推動政策，希望在卸任前完成所謂的「民族復興」，關鍵目標之一就是「收回台灣」。同時，中共也在黃海與韓國發生摩擦、進入韓國海域；在東海與日本對峙；在南海與菲律賓衝突，企圖以軍事實力迫使周邊國家屈從。

胡振東提到，一個國家的實力包含政治、經濟與軍事等多面向，但中共近年明顯從以經濟為主，轉向倚重軍事力量，這個改變使周圍國家都很擔心，也使周圍國家團結起來，因為都受到同樣的危險。

