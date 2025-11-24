花1.6萬網拍「清代羅漢圖」悲劇了 他送鑑定傻眼：價值剩177元

王先生花人民幣3660元（約新台幣1.6萬元）購得的「清代羅漢圖」畫作，被專業機構鑑定為仿真印刷品。（圖／翻攝自上游新聞）

大陸北京市一名王先生近日向媒體反映，他在文玩電商平台「微拍堂」花了人民幣3660元（約新台幣1.6萬元）購得的「清代羅漢圖」畫作，被專業機構鑑定為仿真印刷品，但平台不僅拒絕退款，同一幅畫重新寄售時，估值竟從原本的數千元暴跌至僅人民幣40元（約新台幣177元），令他難以接受。

《上游新聞》報導，王先生表示，他今年6月在微拍堂官方寄售專區，以3,660元競拍到一幅標示為「清代羅漢圖」的畫作。平台鑑寶師當時不僅給出2,210元（約新台幣9785元）的估價，還宣稱作品「大尺寸清代寺廟舊藏，筆墨簡練、神情生動，是宗教藝術與水墨結合的珍貴遺存」。基於對平台的信任，他順利完成交易。

然而收到畫作後，王先生發現其與日本東海庵收藏的元代名作極度相似，遂委託第三方鑑定。鑑定初步結論指出，該畫作筆墨、構圖與東海庵典藏高度相近，疑為仿真印刷品，且紙材墨色亦不符年代，不可能為元代真跡。根據王先生展示的比對照片，也顯示二者相似度極高。

王先生向微拍堂客服反映後，被告知「二手商品不支持無理由退貨」。經平台建議可重新寄售，王先生遂於6月28日將畫作寄回。不料2天後平台重新估價，價值僅剩40元，再扣除19.9元（約新台幣88元）服務費與4元（約新台幣18元）技術費後，預計收入僅剩16.1元（約新台幣71元）。他質疑平台鑑定價格短期內劇烈反差，缺乏合理依據。

王先生認為，微拍堂作為官方寄售專區的經營者，對商品進行鑑定與標價，卻未能履行審核義務，甚至以「清代寺廟舊藏」作為宣傳，疑有虛假描述與消費誤導。他希望主管部門介入，並要求平台提供鑑定師資質與相關業務許可。

公開資料顯示，微拍堂由杭州微拍堂文化創意有限公司運營，註冊資本約131萬元（約新台幣580萬元），經營範圍涵蓋工藝品銷售等，但並未包含拍賣或專業鑑定評估服務。平台自稱是大陸國內領先文玩電商，累計用戶超1.4億，並強調重視消費者權益。

對於王先生的指控，微拍堂客服回應稱，商品屬二手寄售，不適用7天無理由退換；若提供外部鑑定結果，平台會再核查。至於估價差異，客服表示估價僅供寄售參考，會因時間與品相而不同；平台商品多為一口價或加價模式，不屬拍賣範疇，因此無需拍賣及鑑定資質。

實際調查發現，該平台大量商品確以競拍形式出售，並需繳納保證金。北京京樓律師事務所律師指出，若平台宣稱「清代寺廟舊藏」而商品明顯不符，即可能構成消費欺詐。

