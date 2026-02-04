花10元中200萬發票！ 去年11-12月20張特獎清單曝光

財政部賦稅署公布114年11－12月期統一發票200萬元特獎中獎清冊，共有20張發票中獎，其中最低消費金額僅10元，為桃園市中壢區家家買生活百貨開立的物品消費發票，而最高金額則為臺中市太平區大炳國際股份有限公司1152元食品消費。

根據中獎清冊顯示，20張特獎中獎發票分布於全台各地，從北到南皆有中獎紀錄。北部地區包括臺北市文山區全聯福利中心434元食品發票、臺北市大安區7-11的20元報紙發票，以及新北市林口區Uber Eats的120元訂閱費發票。

桃園地區則有4張中獎發票，包括平鎮區三郎便當110元食品發票、中壢區家家買生活百貨10元物品發票、龜山區全聯福利中心168元食品發票，以及八德區7-11的116元食品發票。新竹市則有全家便利商店260元菸品發票中獎。

中部地區共有5張中獎發票，分別為臺中市大雅區松柏飲料25元飲品發票、太平區大炳國際1152元食品發票、西區中華電信75元通話費發票、北屯區吉爾斯麵包478元食品發票，以及雲林縣西螺鎮新東陽35元飲品發票。

南部地區則有7張中獎發票，包括臺南市安南區Smile速邁樂加油中心137元汽油發票、永康區中油70元汽油發票、高雄市前鎮區COSTCO的1119元食品發票、三民區大埔鐵板490元餐費發票、鳳山區愛國超市76元飲品發票、大寮區中油917元汽油發票，以及屏東縣南州鄉全家便利商店270元菸品發票。

從中獎清冊可見，連鎖超商與量販店是中獎發票的主要來源，全聯福利中心、7-11各有2張發票中獎，全家便利商店則有2張發票中獎。而從消費類型來看，食品類消費仍是中獎大宗，共有7張發票屬於此類消費，其次為汽油類消費，有3張發票中獎。

值得注意的是，日常小額消費如報紙、飲品等也有機會中大獎，其中7-11的20元報紙發票與松柏飲料的25元飲品發票均為低金額中獎案例。此外，菸品消費也有2張發票中獎，金額分別為260元及270元。

財政部賦稅署提醒，114年11－12月期統一發票領獎期限至115年5月5日止，請中獎民眾把握時間前往指定地點兌獎，以免錯過領獎時機。特獎中獎號碼為00507588，獎金為新台幣200萬元。

114年11、12月發票中獎號碼。（圖／中天新聞製表）

