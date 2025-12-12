花10年培育新品種 西班牙「紅莓葡萄」皮肉皆紅

西班牙蔬果重鎮、阿爾梅里亞省的市場，販售的這款紅葡萄，外表看起來沒甚麼稀奇，咬一口仔細看，它的果肉和一般葡萄不一樣，像櫻桃似的紅通通。

德國觀光客表示，「可以用來做水果沙拉，它的顏色很漂亮。」

西班牙蔬果商販瑪麗亞則說，「它是甜中帶一點酸味，嗯，很好的對比。」

這款紅皮紅肉新品種的葡萄，被命名為「紅莓葡萄」，是位在莫西亞的一家育種公司，耗費十年時間所培育出來的。他們沒有用基因改造，而是以雜交的方法，將食用的葡萄和釀酒專用，較老的紅肉品種做交配。

Bloom Fresh育種公司研究人員卡里諾表示，「這是一個高度人工的過程，和培育其他食用葡萄品種很類似，從開花時期開始，我們取得一個品種的花粉，然後把花粉與其他品種的花相結合，受精過程發生後，在果實內部形成一個胚胎，帶有著雙親植株的遺傳訊息，從這些胚胎中，我們培育出擁有我們所需特徵的雜交植株體，所以我們的工作就是，評估成千上萬個雜交品種，從中選出最優秀的品種。」

葡萄的外皮含有豐富的花青素、白藜蘆醇等抗氧化物質，研究人員稱初步的實驗顯示，「紅莓葡萄」的抗氧化物含量，比普通品種的葡萄還要高，但他們也強調詳細的數據，需要更進一步的研究才能證實。

西班牙是歐洲重要的農業大國，有「歐洲菜籃與果園」的稱號，其中葡萄的種植面積位居世界第一。目前約有六公頃的土地種植紅莓葡萄，四個月的時間就可以收成。主要運往英國，九成都在瑪莎百貨銷售。