花10萬公帑拍黑白照 客家電視台識別證惹議

▲客家電視台識別證重製為黑白照片，遭立委質疑不符合識別需求。（圖／立法院YouTube）

文化部所屬客家電視台重新製作員工識別證，改採黑白照片，引發討論。立委林楚茵在立法院質詢文化部長李遠時質疑，識別證的首要功能是辨識，花10萬元請人拍攝，最後卻用黑白照，根本不符識別需求，認為此舉顯然不當使用公帑。

林楚茵指出，彩色照片一定會比黑白照片來的容易識別，客家電視台重新設計識別證，卻用黑白的照片，且詢問過電視台，得到的回應是「照片是凸顯客家電視台的識別」。

此外，客家電視台識別證共花10萬公帑拍攝、妝髮，林楚茵質疑，錢要花在刀口上，「如果要髮妝，為什麼要用黑白照片？如果要用黑白照片，根本不用化妝了。」

林楚茵表示，她知道有些同仁會認為用黑白照片不太吉利，而她認為識別證應以識別優先。如果今天要創新、有創意，應該不要遮擋住原本的需求。

有客台內部人士亦透露，請人專程為全公司梳化打扮，「獨斷要黑白創意，但大家都覺得，帶在身上很怪，反映也沒用。」

員工質疑，若是私人企業基於品牌識別採用創意手法尚可理解，但公部門使用的是納稅人的錢，且質疑「黑白創意」跟客家之間的關聯性。

