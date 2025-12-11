花10萬拍黑白照 客家電視台識別證遭質疑 綠委：錢要花在刀口上

政治中心／劉宇鈞報導

公廣集團今年度編列預算更新旗下電視台員工識別證，其中客家電視台花費新台幣10萬元找專人妝髮拍攝，卻採用黑白照片，引發各界議論。民進黨立委林楚茵質疑，黑白照片是不符合識別證原先功用，且若要用成黑白照，為何還要找專人來妝髮？籲公部門要將錢花在刀口上。

林楚茵10日在立法院教育及文化委員會質詢文化部長李遠。林楚茵指出，識別證的首要功能在於「身分認證」，彩色照片在辨識度上顯著優於黑白照片，客家電視台重新設計識別證，但卻用黑白照片，她曾向客家電視台詢問此事，電視台回應，用黑白照片是為了凸顯客家電視台的識別，但她是認為錢要花在刀口上。

客家電視台識別證採用黑白照片。（圖／翻攝自立法院議事轉播IVOD）

林楚茵直言，雖然錢不多，但也是花了10萬元找專人來妝髮拍攝，但這很奇怪，如果要用成黑白色照片，為何還要找人來妝髮？要用黑白照片，根本不用找人來化妝。

林楚茵也說，公部門在用錢的時候，還是需要審慎思考，有些人會認為用黑白照片不太吉利，但她個人是沒有到那麼迷信，但她還是認為，識別證的功用就是「識別優先」。

林楚茵強調，再者，如果是要有創新及創意，應該不要遮擋住原先的需求，這種黑白照片是不符合識別證原先的功用，所以這筆錢的花費是會有質疑的。公廣集團相當龐大，有時在用錢的時候，需要稍微留意一下。

