花11元中千萬發票！高雄用戶租共享機車7分鐘抱走大獎

114年11、12月統一發票開出，電動機車Gogoro旗下的共享機車服務GoShare出現首位千萬發票得主，該名幸運兒在高雄租車，扣掉推薦騎乘金，僅花11元就中千萬。

114年11、12月統一發票已開出。（示意圖／中天新聞）

Gogoro表示，這名幸運中獎的用戶是在高雄市租借GoShare短騎乘0.7公里，花費時間7分22秒，租借原價36元，後來折抵25元的推薦騎乘金，等於只花11元就中1000萬元特別獎，是全台最幸運的共享機車騎士。

Gogoro指出，GoShare系統已經自動通知中獎的用戶，並提醒所有中獎用戶儘速列印發票兌領。

114年11月、12月統一發票完整獎號。（圖／中天新聞網）

