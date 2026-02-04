花11元爽中千萬！Gogoro用戶騎車秒變大富翁 發票中獎清冊一次看
財政部今（4日）下午公布最新一期（114年11至12月）的統一發票中獎清冊，本期共計開出37張高額獎項，其中包括17張特別獎（獎金1,000萬元）及20張特獎（獎金200萬元）。在這些幸運中獎者之中，有民眾僅以11元租借電動機車，即幸運贏得千萬元特別獎，成為最大亮點。
本期高額中獎發票橫跨全台多地，涵蓋日常消費、通訊費用、飲食、加油等多樣類型。以下為部分中獎發票的消費資訊與店家細節：
中華電信基隆營運處（中華電信）
地址：基隆市安樂區安樂路二段127號
消費項目：通話費
金額：173元
好市多（Costco）內湖分公司
地址：台北市內湖區舊宗路1段268號／民善街255號
消費項目：商品購買
金額：5,913元
全家便利商店 FamilyMart（淡水中山北路門市）
地址：新北市淡水區中山北路二段188巷16號
消費項目：食品
金額：49元
春水堂（樹林秀泰廣場）
地址：新北市樹林區樹新路40-6號
消費項目：飲品及餐點
金額：500元
Uber Eats 外送費用
地址：新北市林口區文化二路一段390號7樓
消費項目：外送服務
金額：6元
Gogoro（睿能數位服務）
地址：桃園市龜山區頂湖路33號
消費項目：服務費
金額：11元（中獎最高獎項）
7‑ELEVEN（桃園觀音濱海店）
地址：桃園市觀音區濱海路大潭段22‑1號
消費項目：食品
金額：49元
7‑ELEVEN（新竹慈濟門市）
地址：新竹市東區慈濟路230號1樓
消費項目：食品
金額：59元
全聯福利中心（台中大智店）
地址：台中市東區大智路350巷2號1樓
消費項目：日常用品與食品
金額：607元
紅茶老爹（日泉茶行）
地址：台中市南區忠孝路154號1樓
消費項目：飲料
金額：55元
7‑ELEVEN（台中精誠路店）
地址：台中市南屯區精誠路500號
消費項目：食品
金額：23元
全暘生活用品五金百貨
地址：台南市新化區信義路141號
消費項目：日用品
金額：159元
小北百貨（高雄前金店）
地址：高雄市前金區中正四路118號
消費項目：食品
金額：45元
大遠百（遠東百貨苓雅分公司 − AROSA COFFEE）
地址：高雄市苓雅區三多四路21號
消費項目：飲品
金額：111元
全家便利商店（高雄西灣門市）
地址：高雄市鼓山區蓮海路70號1樓
消費項目：食品
金額：183元
中油加油站（建國二路站）
地址：高雄市三民區建國二路66號
消費項目：汽油
金額：90元
旺來昌生活百貨（博愛店）
地址：高雄市左營區博愛三路466號
消費項目：物品購買
金額：99元
財政部提醒民眾，手中若有符合期別的發票，務必於兌獎期限內領取獎金；同時建議妥善保存發票與對獎通知，避免錯失高額獎項。
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。