花1290元買烏魚子收到烤地瓜！詐團盜用品牌 業者損失破百萬

民眾網購烏魚子卻收到烤地瓜。（圖／業者提供）

詐騙集團近期盜用知名伴手禮店「陳家烏魚子」品牌名稱，透過臉書一頁式廣告以低價吸引消費者購買，多位受害民眾花1290元購買烏魚子，收到貨物打開後卻驚見包裝內是烤地瓜。業者陳佳麟表示，公司從未設置一頁式廣告，且詐騙商品價格比正品便宜3至5倍，不僅造成商譽損失，預估金額高達百萬元，更因多人檢舉導致官方臉書帳號被停用。目前已向警方報案，也呼籲民眾購物時提高警覺，避免上當受騙。

民眾網購烏魚子卻收到烤地瓜。（圖／業者提供）

近日，多位消費者在臉書上看到烏魚子促銷廣告後下單購買，卻收到令人啼笑皆非的「烤地瓜」。一名受害民眾表示，當他收到包裹並打開後，發現裡面竟然是烤地瓜而非烏魚子，雖然包裝做得很像烏魚子的真空包，但內容物確實是烤地瓜，讓他感到十分錯愕。另一名受害者也在社群平台分享自己的經歷，他支付1290元購買烏魚子，回家拆箱後發現收到13條烤地瓜，才意識到自己受騙上當。

廣告 廣告

陳家烏魚子業者陳佳麟表示，詐騙集團不僅盜用品牌名稱，還使用官方圖片和宣傳影片進行詐騙。他強調，公司官網是多頁式且可複選的正規網站，絕對不會使用一頁式廣告進行銷售，提醒民眾不要輕易點擊這類可疑廣告。

業者聲明。（圖／業者提供）

詐騙事件不僅造成消費者損失，對業者的影響也相當嚴重。陳佳麟解釋，許多真正購買到陳家烏魚子的消費者因為看到相關新聞，誤以為自己也被詐騙，紛紛透過超商退貨，導致產品在來回運送14天後退回公司，這些商品只能全數銷毀。更令人頭痛的是，由於多人向臉書檢舉，導致公司官方帳號被停用，嚴重影響正常營運。

陳佳麟提醒民眾，詐騙集團販售的烏魚子價格比正品便宜3至5倍，呼籲消費者網購時要特別小心，不要輕信一頁式廣告，以免落入詐騙陷阱。目前，陳家烏魚子已向警方報案處理，希望能盡快遏止詐騙行為，減少更多消費者受害。

更多 TVBS 報導

偵查佐追捕「出金手」！破3大詐騙集團獲頒警光獎 新北警攔截19億詐款

台男與15名中國同夥曼谷被逮 在台涉詐騙、洗錢遭通緝

全港一夕變黑白！各界齊換頭貼致哀宏福苑大火、長壽喜劇停播

日JR車站驚見野熊！警衛「上完廁所」遭攻擊 多處抓傷撿回一命

