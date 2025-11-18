花1400元買大樂透中6.92億！「電選包牌」特殊買法曝光

第114000105期大樂透於11月14日晚間開獎，開出中獎號碼為21、25、26、38、41、46，特別號04。經過連續16期頭獎摃龜，累積獎金達6億9198萬2796元，最終由花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出唯一頭獎。

台灣彩券公司17日公布中獎細節。這位幸運兒採用電腦選號方式，挑選8個號碼進行包牌，共組成28注，總投注金額1400元。其中1注命中頭獎，同時還中得參獎及伍獎，累計總獎金約6.92億元。此次頭獎金額創下近5年來大樂透最高中獎紀錄。

積財庫彩券行代理人吳小姐透露開獎前出現特殊徵兆。11月13日白天，店內員工賣彩券時突然感覺被震動一下，原以為是地震，但店內客人皆表示沒有感受到。當天晚上6點多，吳小姐接班後也經歷相同情況，身體突然被震一下，詢問旁邊常客是否有地震，常客不僅說沒有，還提到白天員工也有相同經歷，並直言「你們會開頭獎」。

吳小姐表示，每當頭獎累積金額較高時，她都會前往附近土地公廟參拜。店內長期擺放招財蟾蜍吉祥物及財神爺，為店裡帶來財運。她的先生原本從事刻印工作，目前在店內半退休狀態，專門為熟客及感天宮廟宇刻印，藉此廣結善緣。

對於中獎人身份，吳小姐坦言沒有特別印象。她提到許多客人會進行系統包牌，有些人甚至花費上萬元包牌，但因客人眾多，無法確認誰是頭獎得主。此次開出頭獎一注獨得，創下第5屆以來首次紀錄，讓店內氣氛格外熱絡。

