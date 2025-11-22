花159萬買一幅畫！他45年後賣出「飆破17億」 刷新女性藝術家拍賣紀錄
國際中心／彭淇昀報導
墨西哥畫家芙烈達・卡洛（Frida Kahlo）的自畫像作品《夢（床）》（El sueño (La cama)），於11月20日在紐約蘇富比亮相，以5470萬美元（約合新台幣17億元）落槌，刷新女性藝術家作品的全球拍賣紀錄。而這幅畫上一次在公開拍賣出現已是1980年，當時僅以5萬1000美元被買下，這意味著在約45年間，其價值成長超過1000倍，成為市場討論焦點。
女性藝術家先前的拍賣最高價由美國畫家喬治亞・歐姬芙（Georgia O’Keeffe）所保持。其代表作《Jimson Weed／White Flower No.1》在2014年以4440萬美元售出，並由沃爾瑪家族成員購藏，而這次卡洛作品的成交價正式將該紀錄再往上推。
蘇富比拉丁美洲藝術部門主管Anna di Stasi指出，《夢（床）》的價格飆升，顯示市場對芙烈達藝術語彙與價值的理解愈趨成熟。她提到，芙烈達雖不認為自己屬於超現實主義流派，但其創作長期受到歐洲藝術家的喜愛，並常以象徵性圖像呈現內在情感。
這幅《夢（床）》是芙烈達於1940年所作自畫像，畫中描繪她躺在一張浮在雲端的木質床上，身旁纏繞著藤蔓，而床的床幔上則盤旋著一具骷髏，雙腿用像炸藥的物件捆綁，畫中強烈地表現出她對死亡、痛苦與重生的冥想。
芙烈達創作這件作品時，正處於人生轉折期，與丈夫迪亞哥・里維拉（Diego Rivera）的婚姻經歷動盪，健康也因早年車禍和慢性病而不斷衰退，這幅畫反映了她內在的精神世界，以及她面對身體脆弱和生命有限時的感受。
芙烈達・卡洛是墨西哥國寶級藝術家，她於1954年去世後，墨西哥政府將她的作品視為文化遺產，限制某些作品出口，因此她的作品在公開市場非常罕見。
據業界資料，芙烈達生前創作約150幅畫作，其中約3分之1是自畫像，作品經常融入她個人的痛苦與象徵主義，也與超現實主義有強烈對話，但她本人曾說「我從不畫夢，我畫我的現實（I never painted dreams, I painted my own reality）」。
