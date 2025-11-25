台中許先生在網路上購買標榜為「雲林古坑有機蕗蕎」的醃漬品，卻收到六罐來自大陸的「蒜心米剁椒」，這讓他感到十分錯愕。台灣的蕗蕎，主要產於花蓮、新竹和雲林地區，每年僅在3至6月間收成，因其獨特風味而受到喜愛。然而，許先生在支付近1600元後，卻收到來路不明的醃蒜頭產品，顯然落入了一頁式廣告的詐騙陷阱，網購平台上的客服電話也完全無法接通。

花1600元網購「古坑蕗蕎」 收到「大陸醃蒜頭」傻眼。(圖／TVBS)

台中許先生在網路上購買標榜為「雲林古坑有機蕗蕎」的醃漬品，卻收到六罐來自大陸的「蒜心米剁椒」，這讓他感到十分錯愕。台灣的蕗蕎，主要產於花蓮、新竹和雲林地區，每年僅在3至6月間收成，因其獨特風味而受到喜愛。然而，許先生在支付近1600元後，卻收到來路不明的醃蒜頭產品，顯然落入了一頁式廣告的詐騙陷阱，網購平台上的客服電話也完全無法接通。

花1600元網購「古坑蕗蕎」 收到「大陸醃蒜頭」傻眼。(圖／TVBS)

許先生在網路上看到懷念的「醃漬蕗蕎」廣告，被「雲林古坑有機蕗蕎」的標榜吸引，立即下單購買。網頁上還提示有貨到付款選項和七天鑑賞期，甚至有在線客服。然而當包裹送達時，他發現收到的竟是六罐醃漬蒜頭粒，包裝上簡體字顯示根本是大陸製。許先生收到不是自己訂的產品，循線查該公司，卻發現網頁上提供的公司地址根本不存在，客服電話也完全無法接通。在聯繫古坑農會後，他才意識到自己遭遇了一頁式廣告詐騙。

花1600元買蕗蕎 竟收到「大陸蒜頭」。(圖／TVBS)

蕗蕎是一種特殊的農產品，其葉子像蔥或韭菜，鱗莖則類似蒜頭，剖開後又有點像洋蔥。它生吃時口感脆脆的，帶有辛辣味，但比大蒜溫和，適合煮湯或醃漬食用。由於收成期短暫，每年只在3至6月間有產出，因此較為珍貴。

花1600元買蕗蕎 竟收到「大陸蒜頭」。(圖／TVBS)

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，最近常接到消費者來電投訴，收到的農特產品與訂購的不符，原來都是落入一頁式詐騙陷阱。陳志揚強調，民眾若要購買雲林農會的產品，應注意包裝上是否有雲林縣農會的標章，這才是正版產品。

詐騙集團看準消費者支持小農的心理，將來路不明的商品包裝成農特產銷售。農會提醒大家，網購下單前一定要再三確認賣家身分，以免像許先生一樣，花了將近1600元，卻買到六罐來路不明的醃蒜頭。

