花162萬參加郵輪旅遊卻命喪荒島！80歲婦遭遺忘一夜身亡 網轟郵輪疏失

死者搭乘的『珊瑚冒險家號』為專門環航澳洲的中型探險郵輪，可載120名乘客。（圖／翻攝自珊瑚探險官網）

澳洲一名80歲婦人日前參加為期60天、費用高達8萬澳幣（約新台幣162萬元）的環澳豪華郵輪行程，卻在首站昆士蘭州大堡礁海域的蜥蜴島（Lizard Island）下船活動時意外失聯，最終被發現時已不幸身亡。事件引發外界對船方點名與搜救程序的質疑。

根據《BBC》、《每日郵報》與《信使郵報》報導，死者搭乘的是「珊瑚探險公司」（Coral Expeditions）所營運的「珊瑚冒險家號」（Coral Adventurer），該船於10月24日自凱恩斯出發，翌日停靠麗士島外海，旅客可搭乘小艇登島進行健行或浮潛活動。

據報，這名女遊客選擇挑戰島上知名的登山路線「庫克瞭望峰」（Cook’s Look），途中疑似因體力不支與團隊脫隊，並在下山過程中走失，甚至有說法指她可能從懸崖墜落。同行遊客表示，當日她原本與團員一同登山，後來因休息落單未能及時返回，船方於傍晚依預定時間啟航，直到晚間清點人數才驚覺她未登船，郵輪立即折返蜥蜴島，並通報當局啟動搜救。

目擊者艾瑞絲（Traci Ayris）與其男友當時駐錨於島嶼附近，表示他們從無線電中得知情況。她質疑，船方雖清點了浮潛人員，卻似未妥善清查登山旅客，「最後一批人上船後，船就很快離開了。」據悉，郵輪直到25日晚間才正式通報失蹤，於26日凌晨2時返回島嶼。搜尋行動由當晚午夜展開，包含直升機與7名船員攜手電筒上岸搜索，凌晨3時暫停，隔日上午天亮後再度啟動行動。

艾瑞絲指出，天亮後直升機直飛死者最後被目擊地點後，隨即轉往機場方向，「當時我們就知道人找到了，沒看到急救行動，代表她已經過世。」遺體直至當日下午4時前才運下山。該事件引起郵輪界專家塔索內（Adrian Tassone）質疑船方管理疏失。他指出，依業界常規，船公司理應清楚掌握乘客動向，「尤其這艘船最多僅120人，若報導屬實，我無法理解為何會發生遺留乘客的情況。」

對此，珊瑚探險公司執行長費菲爾德（Mark Fifield）表示，公司對該名旅客的死亡深感遺憾，並已第一時間與其家屬聯繫，同時全力配合警方及海事單位調查。他強調，船方當晚已通報當局並協助展開海陸搜救，後續將持續提供相關協助。目前，昆士蘭警方已排除刑事可能，並將事件定調為「突發且無可疑情節的死亡」，製作報告交由驗屍官進一步處理。

事故發生地蜥蜴島位於澳洲昆士蘭大堡礁海域，為郵輪熱門登島活動景點。（圖／翻攝自X，@WBRCnews）

