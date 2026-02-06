花2千買乩童「月斧」炫寶！板橋男深夜街頭亂揮嚇壞路人 警沒收裁罰

記者莊淇鈞／新北報導

王男所揮舞的月斧被警方沒收。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區智樂路上，昨天（5日）晚間9時許，1名常參與宮廟活動22歲王姓男子拿出日前花2千元所買乩童專用的「月斧」現寶，剛好朋友來找他，2人因此在大街上嬉鬧揮舞，路過民眾看到嚇壞了，以為發生街頭暴力事件，於是立即打110報案求助，警方獲報到場發現是1場誤會，但王男當街揮斧就是不對，於是將月斧沒收，王男被依違反社維法移請裁處。

王男向警方說明月斧的用途。（圖／翻攝畫面）

據了解，王男當時開車停在智樂路上，在車上與友人把玩日前花2千元買來的月斧，過程中因為2人下車揮舞月斧及嬉鬧聲過大，引來附近民眾注意，讓民眾誤以為2人拿刀械在街頭拚殺，嚇得立即打110報案求助。

警方獲報立即通知附近巡邏警網趕到現場，到達後發現王男在車上持月斧與朋友嬉鬧，並無傷人的意圖，但因揮舞月斧讓路過民眾誤會陷入恐慌，立即盤查2人身分，隨後帶回派出所釐清。

王男跟友人被帶回派出所後，警方告誡2人當街揮斧就是不對，而且這種月斧，是台灣民間信仰中宮廟陣頭使用的法器之一，應該用於廟會而不是路邊，於是將月斧沒入，警詢後將王男依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款移請新北地院簡易庭裁處。

