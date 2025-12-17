花20萬閃婚陸籍妻竟人間蒸發 彰化人夫苦等26年心死淚斬「幽靈婚」

記者潘靚緯／彰化報導

彰化男子花20多萬娶陸籍女子，完成結婚登記後，新婚妻竟失聯長達26年，日前他心死向法院訴請離婚獲准。(圖／PIXABAY)

彰化一名男子花20萬元在中國大陸與一名女子出遊，兩人交往兩個月不到即「閃婚」，不料辦理結婚後，男子開開心心回台灣辦理手續，新婚妻子卻與他斷絕聯絡，徒留他「形單影隻」一個人，在台灣苦等26年後終於徹底死心，決定向法院訴請離婚。法官認定該陸籍妻子子惡意遺棄事實明確，判准兩人離婚，為這段早已名存實亡的婚姻畫下句點。

依判決書指出，男子在法庭上自述，與妻子是透過朋友介紹認識，僅交往一、兩個月，期間只有3次單日出遊，兩人情投意合決定結婚，男子花了20多萬前往大陸辦理結婚，並於1999年完成結婚登記。

然而，當男子歡喜回台準備替妻子申請來台手續時，妻子行蹤開始出現異常，一開始還能以電話聯繫，兩個多月後妻子竟徹底失聯、人間蒸發。男子回頭找當初介紹的朋友，對方卻推卸責任，就此不了了之。這段婚姻從結婚登記日開始計算，至今已26年，妻子從未來台共同生活。

法院審理，被告經合法通知，始終未出席言詞辯論，也未提出任何書面聲明。根據戶政機關的結婚登記資料，確認雙方婚姻關係仍存續。另根據內政部入出國及移民署的查復結果，確認被告「未曾入境台灣」，證實男子的主張有依據。

法官判決指出，依照民法規定，夫妻之一方若以「惡意遺棄他方在繼續狀態中」，他方得請求判決離婚。審酌被告從1999年結婚至今，長達26年從未赴台與原告共同生活，且無不能同居的正當理由，不僅客觀上違背夫妻同居的義務，主觀上也顯示出拒絕同居的意圖，構成惡意遺棄，依法准許男子與妻子離婚。

