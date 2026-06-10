花2200萬元買政績 遼寧海城官員被免職

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（中央社台北10日電）中國遼寧省海城市近日被曝光以人民幣498萬元（約新台幣2200萬元）進入「百強縣」榜單，相關官員因此受到免職處分。

綜合界面新聞等陸媒日前報導，遼寧省海城市花費498萬元向一家「百強縣」榜單評價機構購買咨詢服務，由客觀指標得分第118名而調整至綜合得分第91名。

據報導，中共中紀委對此通報指出，相關問題暴露一些地方和部門政績觀的偏差，有的為了政績不惜花錢買虛名，謀求在「百強縣」、「千強鎮」等各類榜單上榜進位，加重了財政負擔，並助長了榜單評價機構的牟利行為。

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中共中央黨校機關報學習時報8日刊發遼寧省委書記許昆林署名文章，披露遼寧對於這起事件的處理，包括對相關負責官員作出免職處分及追責問責，同時針對相關問題進行全面排查和專案審計。

此外，遼寧還要求各地區各部門「一律不得參與榜單排名，一律不得安排資金謀求上榜進位」。

資料顯示，事發時中共海城市委書記由遼寧省鞍山市委副書記陸薦援兼任，之後已調任遼寧省葫蘆島市委副書記，而當時的市長楊野則已經調任鞍山市自然資源局副局長。（編輯：周慧盈/邱國強）1150610