花23元中千萬！7-11開出「8張發票大獎」 完整名單出爐

114年11月、12月統一發票25日開獎，7-ELEVEN超商開出3張千萬特別獎、2張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共誕生8名幸運兒，其中1位只花23元就中1000萬。

財政部1月25日公布最新一期114年11、12月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

3張千萬特別獎部分，一人在新竹東區的7-ELEVEN富首門市花59元購買握便當；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN 精福門市花23元購買泡麵；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN大益門市花49元購買茶葉蛋等鮮食。

2張2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市花116元購買飲品、菠蘿麵包；一人在台北市大安區的7-ELEVEN禾光門市花20元購買報紙。

3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在新北市中和區的7-ELEVEN聖武門市花35元購買甜點；一人在高雄市路竹區的7-ELEVEN合行門市花175元購買飲品、民生用品。一人在宜蘭縣宜蘭市的7-ELEVEN宜莊門市購買商品後花費1元加購購物袋。

114年11月、12月統一發票完整獎號。（圖／中天新聞網）

