花23元中千萬！7-11開出「8張發票大獎」 完整名單出爐
114年11月、12月統一發票25日開獎，7-ELEVEN超商開出3張千萬特別獎、2張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共誕生8名幸運兒，其中1位只花23元就中1000萬。
財政部1月25日公布最新一期114年11、12月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。
3張千萬特別獎部分，一人在新竹東區的7-ELEVEN富首門市花59元購買握便當；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN 精福門市花23元購買泡麵；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN大益門市花49元購買茶葉蛋等鮮食。
2張2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市花116元購買飲品、菠蘿麵包；一人在台北市大安區的7-ELEVEN禾光門市花20元購買報紙。
3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在新北市中和區的7-ELEVEN聖武門市花35元購買甜點；一人在高雄市路竹區的7-ELEVEN合行門市花175元購買飲品、民生用品。一人在宜蘭縣宜蘭市的7-ELEVEN宜莊門市購買商品後花費1元加購購物袋。
延伸閱讀
很多人都錯了！醫揭「喝完咖啡」刷牙正確時機 搞錯恐變一口黃牙
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
急凍變天！東北季風明天南下 最低溫恐探11度
其他人也在看
花49元中千萬！全家開出「9張發票大獎」 幸運門市曝光
114年11月、12月統一發票於昨（25）日開獎，全家便利商店本期開出2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎1百萬，共誕生9名幸運兒，開獎店舖橫跨台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
是你嗎？全聯開出11-12月千萬發票 這門市花607元中獎
財政部今（25）日公開「114年11-12月統一發票」中獎號碼，千萬元特別獎的獎號為「97023797」，200萬特獎的獎號為「00507588」。全聯福利中心這期開出1張千萬大獎發票、2張百萬獎項發台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全家開出2張千萬發票 5人拿雲端百萬獎最低花9元
（中央社記者曾筠庭台北26日電）統一發票114年11至12月期中獎名單出爐，全家便利商店今天表示，全台共有9名幸運兒在全家抱回大獎，包括2張千萬、2張200萬以及5張20萬發票，開出店舖遍及台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東等地。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2大超商、全聯開出千萬發票！他1元買袋中100萬 中獎門市一次看
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN、全家和全聯福利中心皆開出千萬發票，有超級幸運兒花23元買泡麵中1000萬，還有幸運兒只花1元加購購物袋就中雲端發票專屬獎1百萬。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
全聯這門市開出統一發票1000萬元大獎 萊爾富開出20萬元頭獎
114年11-12月期統一發票昨（25）日開獎，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特別獎及2張特獎，1000萬元特別獎開在台中大智門市，中獎者花607元購買蔬果、鮮乳、泡麵等商品，即中了統一發票1000萬元大獎。特獎200萬其中1張開出門市為桃園龜山大同，幸運中獎者消費168元購買布丁、麵包、零食等自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
統一發票中獎不一定直接入帳？傳須經「財政部網站」驗證 領錢流程一次看
春節倒數，統一發票2025年11、12月期獎號26日公布，千萬元特別獎號碼為「97023797」，有民眾買了番薯、雞腿、泡麵等商品，就抱回1000萬元的特別獎，不少人好奇，究竟要怎麼樣才確認是中獎了，獎金是直接匯到戶頭嗎？近日網路傳出疑似來自電商平台電子郵件，內容宣稱消費者統一發票中獎，並提供「.com」為結尾的網址供查詢。對此，台灣事實查核中心發布調查報告......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
統一發票11-12月期 7-11花23元買泡麵中千萬
（中央社記者曾智怡台北26日電）民國114年11、12月期統一發票中獎號碼昨天揭曉，統一超商今天表示，本期開出3張千萬特別獎、2張200萬特獎，以及3張100萬雲端發票專屬獎1百萬，共8名幸運兒，其中1名民眾在台中市南屯區精福門市，只花23元買泡麵就抱走千萬元。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
喝咖啡也會喝醉？心悸、頭暈是症狀 醫：女性特別危險
部分民眾飲用咖啡後出現的心悸、頭暈、手抖等症狀，翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，這被稱為「咖啡醉」現象，實際上並非中毒反應，而是身體對咖啡因過度敏感，可能與自律神經失衡有關。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
新北醉男遭運將丟包快速道路 躺臥車道慘遭4輛車輾斃
新北市台64快速道路昨天發生死亡車禍。25歲溫男昨天凌晨2時許酒後搭乘多元化計程車返家，行經台64途中因踢到46歲林姓運...聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
省萬元！皮蛇疫苗補助搶破頭 全台13縣市最新資訊一次看
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，吸引大批民眾排隊搶打。目前國內已有多個縣市提供不同程度的帶狀皰疹疫苗補助或免費接種，最高可省下近1萬7的自費開銷。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
統一發票114年11-12月開獎 幸運兒7-11花23元買泡麵中千萬
民國114年11、12月期統一發票中獎號碼昨天揭曉，統一超商開出三張千萬特別獎，其中一位在台中市南屯區精福門市花新台幣23元買泡麵，就抱回千萬大獎。全家便利商店開出兩張千萬特別獎、兩張特獎及五張雲端發票百萬獎，其中一位民眾僅消費9元，幸運獲得百萬元獎金。萊爾富則開出一張頭獎20萬元，民眾消費110元中獎；萊爾富也預告，28日將抽出「馬年福袋」台積電股票幸運得主。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩6.9億拚fire老闆！「3星座」看到快接 有橫財入命
威力彩拚6.9億！ 命理點名3星座「橫財入命」旺翻天EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
搭車起口角.踹椅背！政大學霸遭運將丟包台64 被4車輾過慘死
新北市台64線快速道路發生驚悚死亡車禍！一名25歲替代役溫姓男子昨（25）日凌晨搭乘多元計程車要回板橋，沒想到與運將起口角遭趕下車，丟包在快速道路上。溫男隨後遭4台車接續輾過，不幸當場慘死。警方已經將台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
資優生學霸卻險流落街頭、竟是同情心氾濫惹禍！失去安居社宅機會：還好有他們幫找回生活｜好宅報報
家是一般人生活的起點，但對精神障礙者來說，往往成為最容易失去的基本人權。患有解離症的陳小姐，因一念善意替弱勢家庭擔任社宅連帶保證人，最終因對方欠租、破壞屋況，遭法院判賠約50萬元，名下無任何財產的她也遭牽連，導致無力承租社宅。在制度與現實的夾縫中，陳小姐一度無家可歸，直到崔媽媽基金會出面協助，搬進聯勝房屋包租代管社區，才重新擁有一個暫時不被拒絕的居所。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬
交通部觀光署公布114年旅客出入境統計，去年高達1894萬餘人次出國，遠超過疫情前的1710萬餘人次，創歷史新高，推估全台旅客出國支出超過1兆元。另一方面，外國旅客來台仍不如預期，僅857萬餘人次，與出國旅客相差1036萬餘人次，觀光產值逆差7010億元。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
買茶葉蛋中千萬！桃園3超商開出發票大獎 幸運門市在這裡
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 11…中華日報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／萊爾富開出20萬頭獎！幸運兒只花110元 中獎門市在這
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，萊爾富本期開出開出頭獎20萬元，幸運兒僅花110元就抱回高額獎金！（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
40歲上班族旅費剩2千！梭哈買彩券「幫助花蓮」 抱走6.92億元頭獎
去年11月14日花蓮開出威力彩頭獎！對此，台彩總經理謝志宏透露，這名中獎人是年約40歲的上班族，當時是請年假到花蓮旅遊，旅程快結束時，把剩下的旅費拿去買彩券，想著要貢獻給花蓮，結果隔天對獎時發現中了頭獎。謝志宏表示，中獎人希望對外傳達「存好心、做善事，善美行」的觀念。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言