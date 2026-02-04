花23元中獎！11-12月發票17人抱走1000萬

▲去（114）11-12月期統一發票已在今年1月25日開獎，財政部將於今（4）日下午公布中獎清冊，初步統計有17人中1000萬元特別獎，20人抱走200萬元特獎。（圖／記者潘毅攝）

[NOWnews今日新聞] 去（114）年11-12月統一發票中獎號碼已在1月25日開出，財政部將於今（4）日下午公布中獎清冊。根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有17人中獎，另有20人抱走200萬元特獎，其中有人在台中統一超商7-11消費23元，就抱走千萬大獎。財政部也提醒，這期領獎期間從今年2月6日至5月5日，除記得對獎之外，中獎者更別忘在期限內領獎。

去年11-12月期統一發票開出的特別獎1000萬元中獎號碼為「97023797」，200萬元特獎中獎號碼為「00507588」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「92377231」、「05232592」、「78125249」。

廣告 廣告

至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「UA60397065」、「UG56353113」、「UA29948389」、「UQ74969833」、「VG23519447」、「UL49816236」、「UG78054330」、「VF52932640」、「UG02351812」、「UM62765432」、「UG15359638」、「UD05610891」、「UT17215356」、「UT12343317」、「UY57691879」、「UD48429932」、「UE94069408」、「VG29733066」、「UK15310541」、「UT03130756」、「VD69411814」、「TZ21026037」、「VG15705829」、「VM04152178」、「UW52385777」、「UM50186449」、「UD44211767」、「VB99109878」、「UF69153178」、「VC16677020」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。

財政部也將於今日下午公布中獎清冊。根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有17人中獎，另有20人抱走200萬元特獎。若就目前超商、全聯自行公布的中獎清冊來看，統一超商、全家便利商店、全聯這期共開出6張1000萬元特別獎發票。

統一超商7-11這期共開出8張中獎發票，包括3張1000萬元、2張200萬元及3張100萬的雲端發票專屬獎，其中有1人在台中市南屯區精福門市消費23元就抱走千萬大獎，另有人在桃園市觀音區大益門市消費49元、在新竹市東區富首門市消費金額59元，兩人也都中了1000萬元大獎。

全家超商這期開出的發票有2張中1000萬特別獎、2張中特獎200萬元、也有5張中頭獎20萬元、5張中雲端發票專屬100萬，其中1人在淡水新江店花49元購買食品就抱走千萬大獎，另1人在高雄西灣店消費183元就中1000萬元。

至於全聯也開出1張1000萬元特別獎，幸運兒是在台中大智門市花607元購買蔬果、鮮乳、泡麵等商品，抱走千萬大獎。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最低花50元中獎！去年9-10月統一發票千萬獎2張未領 消費地點曝

花30元停車爽中200萬 今年9-10月統一發票中獎清冊看這裡

速食店花38元中獎！9-10月統一發票11張中千萬 5張消費不到百元