花23元「爽中1000萬」！11-12月統一發票開17張千萬幸運兒 獎落這縣市

農曆過年放長假，不想人擠人、不想排餐廳，更不想煮完還要洗一堆碗，宅在家追劇、聊天吃零食才是最療癒的事，煮一鍋熱呼呼的火鍋、桌上擺滿零食飲料，想吃就吃、想躺就躺，才叫真正的過年，尤其這幾年越來越多人選擇「圍爐簡單吃」，不用大魚大肉，只要口味好吃、價格實惠，一樣能吃得很有年味，也難怪每到年前，各種火鍋湯底、零食禮盒、飲料箱都會被掃貨一輪，這次「「揪愛Mei」」就幫大家整理好一份「過年在家吃好喝滿」的懶人清單，從鍋底、零食到飲料通通幫你配好，重點是價格甜、份量足，現在下單剛剛好，過年直接開箱開吃！

Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發表留言