花2467億採購66架F-16V全未交機 蘇一峰酸：掏空台灣讓美國偉大？

我國空軍向美國採購的66架F-16C/D Block 70型戰機（F-16V型），總經費2467億餘元，原定2026年第四季全部交機，但至今美方1架未交。對此，胸腔科醫師蘇一峰開酸，國家被詐騙了還一直匯錢？「繼續加碼1.3兆，買台灣之盾啦！」

F-16V戰機。（圖／取自中國民國空軍臉書）

行政院於民國108年度編列新式戰機採購特別預算，向美國洛馬公司採購66架F-16C/D Block 70型戰機，總經費約2467億元，執行期程民國109至115年度。空軍參謀長李慶然中將10月20日在立法院坦承，2026年執行完畢的風險非常高，但在金額支付方面會做預算保留，也就是在2023年前，都依特別預算每年編定付款，但自2024年以後已改變，目前應付全案經費75%，但空軍只付61%，空軍對於預算保留，以及執行年度，都會一併檢討。

蘇一峰27日在臉書首先貼文寫道，不比不知道，一比嚇一跳，當看門狗自己花錢，給了錢還拿不到骨頭。日本與南韓都有F-35到貨！台灣是目前全世界叫貨F-16最多的國家，可是2500億元訂單還沒拿到1架。

蘇一峰同日又接續貼文嘲諷，美國賣給日本、南韓雷達隱形的F-35型戰機，台灣人拿2000億元買到超時空隱形的戰機。謝謝美國爸爸，把最好的戰鬥機留給死忠的看門狗！加了台灣價值，就能看見超時空隱形戰鬥機！

胸腔科名醫蘇一峰在臉書發文開酸繼續加碼1.3兆買台灣之盾。（圖／蘇一峰臉書）

到了今日，蘇一峰再度於臉書發文質疑，一般正常人匯款訂貨都沒來，怕遇到詐騙集團，不會再繼續匯款過去！但我們國家匯款幾千億沒拿到貨，還一直匯錢一直匯錢，要送更多錢過去是怎樣！都是詐騙集團一份子？掏空台灣讓美國偉大？「繼續加碼1.3兆買台灣之盾啦！」反正都一樣拿不到武器。

此外，藥師林士峰同樣也在臉書發文開酸，徐巧芯委員質詢，我方向美方買了66架戰鬥機，美方應該在2023年開始交機，但是到現在美方還沒交機。面對美國爸爸的賴皮，萊爾校長硬的起來嗎？還是要持續拉高國防預算，無視過往還沒兌現的合約。

空軍首架F-16D Block 70雙座戰機出廠。（圖／截自William Timmons臉書）

林士峰還提到，有青鳥表示，「笑死，難道像買手機那麼簡單嗎，你去開回來啊，專業級的。」他直批，這種說法，不是證實了我們有政府就像沒政府一樣嗎？上次買疫苗買不到的時候，你們也是這樣講，過四年了，沒新哏了嗎？

