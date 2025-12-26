花26年唱進台北小巨蛋 李聖傑：用歌聲回報粉絲

（中央社記者王心妤台北26日電）歌手李聖傑今晚在台北小巨蛋舉辦「One Day直到那一天」演唱會，他哽咽表示，花了26年才走上台北小巨蛋的舞台，只能用歌聲、音樂回報給粉絲。

李聖傑穿上綴有亮片的黑色西裝搭配領口大型白色蝴蝶結登場，現場除了主舞台，更有以他的名字Sam首個字母形狀的延伸舞台，他說：「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」

李聖傑表示，花了26年終於走上台北小巨蛋開唱，「我是來享受自己跟你們的，謝謝你們！」他說，其實一度不知道能怎麼開場，但後來決定用聲音、音樂告訴歌迷「我準備好了」。他更笑說，若接下來的橋段有機會，或許能展示健身的胸肌成果。

李聖傑唱完「擦肩而過」提到已故音樂人屠穎，並說這首歌就是屠穎編曲的，「26年後，我有機會站上台北小巨蛋舞台，相信他會聽見，謝謝屠穎老師！」（編輯：管中維）1141226