花26萬圓夢當空姐！中國空服誤拿貴賓室瓶裝水 首日上班就遭開
[Newtalk新聞] 中國一名女子為了為圓空姐夢，花費約新台幣26萬元成功錄取新加坡航空空服員。未料入職首日卻因誤拿飯店貴賓區瓶裝水，被公司認定違規解僱。讓她錯愕在社群發文抱怨：「只是拿了幾瓶水」，該篇在社群引發討論，航空公司也對此回應。
中國一名女網友暱稱「可可醬」，近日在中國社群平台「小紅書」發文表示，她長年嚮往新航「全球最佳航空公司」，為了通過招募考核，努力學習英語、練習儀態等知識，終於在今年收到錄取通知書，激動得一晚未眠。為了順利赴新入職，還自行支付體檢費、疫苗費、簽證費及住宿費等，共花費約6萬元人民幣(約新台幣26萬元)。入職首日與其他中國籍新進空服員辦理完報到手續後，入住公司安排的飯店。她誤以為飯店貴賓區走廊的瓶裝水可自由取用，拿了幾瓶帶回房間，隔天卻被人資叫去面談，以「違反公司規定」為由通知解僱，讓她錯愕在社群發文抱怨，坦言自己一夜之間成了無業遊民。原PO指出，沒有人事先告知不能使用該區，也表示公司態度「冷漠無情」，未考慮她的經濟損失，僅回覆「這是你的個人問題」。
根據新加坡媒體《8視界新聞網》報導，新航對此回應，不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出評論。發言人表示，新航期望所有員工隨時保持專業態度，遵守公司政策與相關法律；若有違規行為，將依法採取紀律處分。
事件曝光後，引起各地華人網友熱議，但多數留言認為公司處理無可厚非，批評原PO「自己貪小便宜還怪別人」、「航空公司最重視形象與紀律，拿公司資源當私人物品，本就該開除」。
