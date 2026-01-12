花3倍價外購子彈？馬文君轟「浪費預算」 顧立雄曝價格打臉：別混淆

記者詹宜庭／台北報導

國防部近日編列15億元預算對外採購槍彈，國民黨立委馬文君質疑，其中11.7億元預算將採購5.56公厘普通鋼心彈6200萬發，是「浪費國防預算」，因為根據軍備局205廠生產的同款鋼心彈，單價大約為6元。對此，國防部長顧立雄今（12日）表示，目前提供給陸軍的部分，軍備局自製價格是16元，對外採購標價為15.53元。這兩者不能相比，一個是發射藥與底火全部由國內製造，另一個則是由美方提供，不要混淆。

針對國防部編列15億元預算大量對外採購各式槍彈，總數達7600萬發。馬文君質疑，國防部以近11.7億元採購5.56公厘普通鋼心彈6200萬發，平均每發要價18.82元，但軍備局205廠生產同樣的5.56鋼心彈，單價約為6元，且曾外銷美國，「如今卻要用3倍價格向別人買，會不會太離譜了？」

顧立雄受訪表示，該採購案最早可追溯至民國94年，第二份合約則是在民國101年。這些彈藥與軍備局自製的子彈並不相同，彈藥的發射藥、底火、包材與運輸均由美方提供，我方僅負責彈殼、彈頭與組裝。這類合約是依台美雙方合作機制進行，因此與國內製作全彈的價格不同。顧立雄指出，昨天跟軍備局討論，目前提供給陸軍的部分，軍備局自製價格是16元，對外採購標價為15.53元。這兩者不能相比，一個是發射藥與底火全部由國內製造，另一個則是由美方提供，不要混淆。

